Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Malas Caddesi’nde kaldırım düzenleme ve asfalt yenileme çalışmasını tamamlayarak caddeyi modern bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Malas Caddesi’nde başlattığı kaldırım düzenleme ve asfalt yenileme çalışmasını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yeni caddeler ve köprülü kavşaklar açtıklarını, mevcut caddelerde de düzenleme çalışmaları yaparak ulaşım altyapısını daha da güçlendirdiklerini vurguladı.

Konya’nın önemli ana arterlerinden olan Malas Caddesi’nde başlattıkları kaldırım düzenleme ve asfalt yenileme çalışmasını tamamladıklarını belirten Başkan Altay, “Yaptığımız düzenleme sonrası, bir kilometre uzunluğunda cadde daha konforlu hale geldi. Şehrimizin her noktasında yaşam kalitesini artırmak ve modern bir görünüm kazandırmak için yoğun gayret içerisindeyiz. Malas Caddesi'nde tamamladığımız bu çalışmanın da hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

