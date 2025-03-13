Konya'da Meram Belediyesi iştiraki PELİTAŞ’a ait kafe ve restoranlar, mübarek Ramazan ayında da yoğun ilgi görüyor. Özenle hazırlanan menüler, lezzetli iftar sofraları ve Ramazan ayına özel konseptiyle misafirlerini ağırlıyor.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi iştiraki PELİTAŞ A.Ş.’yeait Alâ Balık ve Aydın Çavuşrestoranları ileHuzur, Yenice, Hocafakıhve Haki Kafeler, Ramazan ayında misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyor.

Meram’ın farklı noktalarında hizmet veren bu özel mekânlarda, Ramazan ayının maneviyatına uygun oluşturulan zengin menü ve atmosfer misafirlerinden yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşların aileleri ve sevdikleriyle huzurlu bir ortamda iftarlarını yapabildikleri Alâ Balık ile Aydın Çavuş Restoranlarında, Huzur, Yenice, Hocafakıh Kafelerinde özenle hazırlanan menüler, lezzetli iftar sofraları ve Ramazan ayına özel konseptleriylesıcak bir ortamda misafirlerini karşılıyor. Ferah ve nezih alanlarıyla dikkat çeken bu mekânlar, ailelerini ve dostlarını bir araya getirip Ramazan ve iftar sevincini en güzel şekilde paylaşmak isteyenler için de güzel bir fırsat sunuyor.

İftar menülerinde, geleneksel Ramazan lezzetleriyle birlikte sağlıklı ve doyurucu yemek seçenekleri de Meram’ın tesislerinin tercih edilmesinin sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

MERAM’IN KAFE VE RESTORANLARI, LEZZET, KALİTE, HİJYEN VE UYGUN FİYAT POLİTİKASIYLA VATANDAŞLARIN GÖZDESİ

Meram Belediyesi iştiraki olan PELİTAŞ’a bağlı kafe ve restoranlar, lezzet, kalite, hijyen ve uygun fiyat politikasıyla vatandaşların bu Ramazan ayında da tercih ettiği mekanlar arasında üst sıralarda yerini aldı. Tüm tesislerin ürün tedarikiise ‘Ortak mutfak, ortak lezzet’ sloganıyla Meram Gıda Lojistik Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor.

Belediye iştiraki olan PELİTAŞ bünyesinde hizmet veren kafe ve restoranlarda satışa sunulan ürünlerin tamamı bu merkezden çıkıyor. İşletme, Konya’da kurulan ilk işletme onay belgeli resmi gıda lojistik merkezi olarak da öne çıkıyor.

KAFE VE RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ İSE ŞÖYLE:

Aydın Çavuş Restoranı haftanın her günü18:00 ila 22:00, kafe ise 18:00 ila01:00 saatleri, Âlâ Balık Restoran haftanın her günü18:00 ila 22:00 saatleri, Huzur ve Yenice Kafe Meram 18:00 ila 01:00 saatleri, HocafakıhKafe Meram 18:00 ila 00:00 saatleri, Suriçive Yeniyol Haki Kafe 18:00 ila 00:00 saatleri arasında açık olacak. Kafe Meram Yeniyol ve Berlika şubeleri ile tadilatta olan Waffle Meram Ramazan ayı boyunca kapalı kalacak.

Bu arada Âlâ Balık Restoran ve Aydın Çavus Restoran& Kafe, Ramazan ayı boyunca pazartesi günleri de hizmet verecek.