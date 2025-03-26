Her bayram öncesinde yalnız yaşayan büyüklerin yüzünü güldüren Meram Belediyesi, bu Ramazan Bayramı’nda da geliri ve kimsesi olmayan yaşlıların evlerini bayrama hazırlıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaşlıların evlerini temizleyerek ve ihtiyaçlarını gidererek örnek sosyal belediyecilik anlayışı sergilemeye devam ettiklerini belirtti.KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi, her bayram öncesinde olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da yaşlıların yüzünü güldürüyor. Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yalnız, yaşlı ve geliri olmayan vatandaşların evlerini bayrama hazırlıyor.

YALNIZ VE YAŞLI VATANDAŞLAR ERKEN BAYRAM SEVİNCİ YAŞIYOR

Ekipler, özellikle evlerini temizlemekte zorlanan yaşlı ve yalnız vatandaşlara yönelik geniş çaplı bir temizlik hizmeti sunuyor. Evlerin detaylı temizliği yapılırken, ihtiyaç duydukları küçük çaplı bakım ve onarım işleri de ihmal edilmiyor. Böylece büyüklerin bayrama tertemiz ve huzurlu bir ortamda girmeleri sağlanıyor.Yaşlı vatandaşlar için sadece bir temizlik hizmeti değil, aynı zamanda sevgi ve ilgiyle dolu bir destek sunan belediye ekipleri, bu çalışmalarıylabüyüklere bayram öncesinde büyük moral veriyor.

BAŞKAN KAVUŞ: “UYGULAMA SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİ”

Konya Meram Belediyesinin bu hizmetinin, sadece bayramlarda değil yıl boyunca belirli periyotlarla devam eden bir çalışma olduğunun altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bayram ile birlikte bu çalışmanın daha da anlam ve önem kazandığına vurgu yaptı.

İnancımız ve kültürümüzde büyüklere sahip çıkmanın, onların hayır dualarını almanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Kavuş, uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Yalnız ve yaşlı hemşehrilerimizin evlerini temizleyerek, onları bayrama hazırlıyoruz. Bu çalışmada en önemli gayemiz, onlara yalnız olmadıklarını, yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek. Bayramda büyükler hatırlanıp, sevindirilir. Dayanışma ve yardımlaşma ruhunu diri tutmanın yolları aranır. Bu çalışmamız tüm bunları kapsayan bir çalışma. Onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Rabbim hepsine sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Nice güzel bayramlarda bizleri yeniden buluştursun.”