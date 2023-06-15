Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Meram Gödene ve Yunak İtfaiye Merkezi inşaatları tamamlanma aşamasına geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları yatırımlarla hem ilçelerin hem de Büyükşehir sorumluluğundaki mahallelerin standardını daha da yükseltmek amacıyla yoğun mesai harcadıklarını vurguladı.

Konya’yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için şehir genelindeki ihtiyaç olan yerlere yeni itfaiye merkezleri yaptıklarının altını çizen Başkan Altay, “Yeni merkezlerle ve ekipmanlarla itfaiyemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Meram’a bağlı Gödene Mahallemize ve Yunak ilçemize kazandıracağımız itfaiye merkezlerinin inşaatları da süratle devam ediyor. Yeni itfaiye merkezlerimizle olmasını hiç istemediğimiz yangınlar başta olmak üzere her türlü doğal afete karşı hızlı ve etkin şekilde müdahale etme kabiliyeti kazanıyoruz. Maliyeti 18 milyon lirayı bulan iki itfaiye merkezimizin inşaatında sona yaklaştık. En kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız inşallah. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Derbent ilçesi ve Selçuklu’ya bağlı Tepekent Mahallesi’ne kazandıracağı itfaiye merkezi inşaatlarını tamamlarken, Altınekin Solmaz İtfaiye Merkezi’nin yapımında ise son aşamaya geldi.