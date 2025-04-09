Konya Meram’da Kütüphaneler Haftası, birbirinden renkli etkinliklerle dolu dolu geçiyor. Meram Belediyesi tarafından tahsis edilen binasında hizmet veren Meram İlçe Halk Kütüphanesi, hem çocuklara hem de yetişkinlere keyifli anlar yaşatıyor.KONYA (İGFA) - Meram’da Kütüphaneler Haftası coşkuyla kutlanıyor. Türkiye'de 1964 yılından bu yana Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta boyunca kutlanan Kütüphaneler Haftası etkinlikleri, Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Meram’da 7 Nisan-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Meram Belediyesi tarafından tahsis edilen binasında hizmet veren Meram İlçe Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ilk olarak geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz gösterisi sahnelendi. Çocukların ve ailelerinin büyük ilgi gösterdiği program, katılımcılara nostaljik ve eğlenceli anlar yaşattı. Etkinlikler çerçevesinde ayrıca yaşam koçu ve yazar Elif Eken'in konuk olduğu "Okur-Yazar Buluşması" gerçekleştirildi.

Okuyucularıyla bir araya gelen Eken, söyleşisiyle büyük beğeni topladı.

Hafta boyunca sürecek etkinliklerde son olarak 12 Nisan 2025Cumartesi günü saat 14.00’te Biz Bize Grubu’nun Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirilecek.

Konsere tüm Meramlılar ve Konyalılar davet edildi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kitapların ve kütüphanelerin birey ve toplum gelişimindeki yerine dikkat çekti. Başkan Kavuş, kütüphanelerin yalnızca kitapların saklandığı yerler değil, aynı zamanda bilgiye ulaşmanın, düşünce dünyasını geliştirmenin ve bireylerin hayal gücünü beslemenin en önemli adresleri olduğunu belirterek, özellikle çocukları ve gençleri geleceğe daha donanımlı hazırlamak için büyük önem taşıdığını söyledi.