Konya'da Meram Belediyesi tarafından yapılan Suriçi Çarşısı gün geçtikçe daha da hareketleniyor.KONYA (İGFA) - Konya’nın tam da kalbinde,zengin tarihi dokuyu koruyarak bölgeyi yeniden ihtişamlı günlerine döndürmek amacıyla Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Suriçi Çarşısı, Çarşısı birer birer açılan işyerleriyle canlanmaya başladı. Çarşıda bazı esnaflar hazırlıklarını tamamlayarak işyerlerini açarlarken, bazıları da açılış öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Açılış sevinci yaşayan esnafların heyecanına da ortak olan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş çarşıda açılan işyerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı işler diledi.

Ziyaretinde esnaflarla sohbet eden Başkan Kavuş, projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak çarşının kente kattığı değeri vurguladı. Suriçi Çarşısı’nın ticaretten turizme, tarihi dokusundan sosyal hayata kadar her yönden Konya’ya değer katan en önemli projelerden biri olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Esnaflarımız dükkanlarını açtıkça her geçen gün daha da canlanan Suriçi Çarşısı, şehrimizin ve ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek. Esnaflarımız burada işlerini büyüttükçe ve vatandaşlarımız keyifle alışveriş yaptıkça projenin önemi ve büyüklüğü, gün geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır.” dedi.

Konya’nın tarihi dokusunu koruyarak yeniden canlandırmak amacıyla Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Suriçi Çarşısı’nın, yakın zamanda hizmete başlamasına rağmen esnafların ve ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Başkan Kavuş, “Çarşıda ilk işyerini Haki Kafe ile belediyemiz açtı. Sonrasında işyerlerini açan hemşehrilerimizin de yanında olmaya gayret ettik. Açılışlarda heyecanlarına, sevinçlerine ortak oluyoruz. Çarşıya yaptığımız ziyaretler ile de istişarelerimizi devam ettirip insanımıza en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu ziyaretimizde hemşehrilerimizin açtığı yeni işyerleriyle birlikte çarşıda hareketliliğin arttığını ve esnafımızın yüzünün güldüğünü görmek bizim için büyük mutluluk oldu. Hepsine hayırlı işler, bol, bereketli kazançlar diliyorum.Öte yandan bu özel projede yerini almak isteyen hemşehrilerim de fırsatı kaçırmadılar. Çarşıda yer alan işyerleri için ihale sürecimiz devam ediyor. Bu tarihi fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız işyerlerinin ihalelerine katılabilirler.” diye konuştu.