Meram Belediyesi’nin geleneksel Yaz Spor Okulları, 5-15 yaş arası binlerce çocuğun katılımıyla büyük bir heyecanla start verdi. 12 tesiste 13 branşta düzenlenen eğitimler, 31 Ağustos 2025’e kadar sürecek. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde hem spor yapacak hem de özgüven ve takım ruhu kazanacak.KONYA (İGFA) -Konya’nın Meram ilçesinde, Meram Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yıl da coşkuyla başladı.

5-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği program, ilçenin dört bir yanındaki 12 spor tesisinde adeta şenlik havasında devam ediyor.

Eğitimler, 31 Ağustos 2025 tarihine kadar sürecek.13 Branşta Spor ve Sosyal Gelişim Yüzme, futbol, okçuluk, jimnastik, boks, taekwondo, masa tenisi gibi 13 farklı branşta uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler, çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesini sağlıyor.

Meram Belediyesi, bu programla çocuklara yalnızca spor eğitimi değil, aynı zamanda özgüven, disiplin, takım ruhu ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor.

Velilerden ve Çocuklardan Teşekkürİlk gün spor tesislerini neşeyle dolduran çocuklar ve veliler, Meram Belediyesi’ne teşekkür etti.

Veliler, eğitmenlerin profesyonelliği, tesislerin donanımı ve belediyenin organizasyon başarısını överek, projenin Konya’da örnek gösterildiğini belirtti.

Çocukların spora ilgisinin artmasını, yeteneklerinin keşfedilmesini ve sosyal becerilerinin gelişmesini beklediklerini ifade ettiler.

BAŞKAN KAVUŞ: “ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yaz Spor Okulları’nın açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız yoğun bir ders yılının ardından bu okullarda hem bedensel hem zihinsel olarak yenileniyor. Onlara sadece spor değil, dostluk, disiplin ve birlikte başarma duygusu kazandırıyoruz. Her bir evladımız bizim gözbebeğimiz. Meram gençliğiyle gurur duyuyor, onları geleceğe güçlü adımlarla hazırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.