Meram Belediyesporlu, milli halterci Besra Duman, 2024 Paris Olimpiyatları Paralimpik Oyunları'nda Kadınlar Para Halterde 55 kiloda gümüş madalya kazanarak Türkiye’ye büyük bir gurur daha yaşattıKONYA (İGFA) - 2024 Paris Olimpiyatları Paralimpik Oyunları'nda Kadınlar Para Halterde 55 kiloda podyuma çıkan milli halterci Besra Duman Türkiye’ye büyük bir gurur daha yaşattı.



Daha önce 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndan da bronz madalya ile dönen Besra, bu kez de gümüş madalyaya uzandı. Pek çok dünya ve Avrupa derecesi bulunan Milli sporcuBesra Duman, 113 kilo kaldırışıyla Paralimpik Oyunları’ndagümüş madalyanın sahibi oldu.

2024 Paris Olimpiyatları Paralimpik Oyunları'nda Kadınlar Para Halterde gümüş madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren Besra Duman’ı tebrik eden Başkan Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi olarak, gençliğe, spora ve sporcuya verdikleri desteklerin karşılığını kısa sürede almış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Besra Duman’ın, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Olimpiyatlar Paralimpik Oyunları'nda aldığı milli başarıyla Meram’ın ve kulübün adını da dünyaya duyurduğunun altını çizen Başkan Kavuş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Göreve başladığımız günden bu yana Meram’ın geleceği için önemli yatırım ve desteklerin altına imza attik. Bunların başında da, gençlik ve spor yatırımlarımız ile desteklerimiz oldu. Büyük fedakarlık göstererek gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar, esasında uzun vadeli yatırımlardır. Ancak biz, gerek eğitimde gerekse sporda meyvelerini kısa zaman içinde aldık. Kulübümüzün sporcuları, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıdan başarıya koşuyor. Bunda onların üstün gayretleri ve yoğun emeklerinin büyük payı var. İşte bu gururun en büyüklerinden birini bizlere Besra kızımız olimpiyatlarda yaşattı. Meram Belediyespor isminin ülke sınırlarını artık iyice aştığı bu başarı ile tescillenmiş oldu. Kendisini, ailesini, antrenörlerini ve Meram Belediyespor Kulübü’nün yöneticilerini yürekten tebrik ediyor, başarılarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Cumartesi günü Paris’te yine halter branşında podyuma çıkacak olan Kulübümüz sporcularından Sibel Çam’a da muvaffakiyetler diliyorum.”

