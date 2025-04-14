Konya merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda; aralarında kamu personelinin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya merkezli 9 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa’da gerçekleştirilen operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü ifade eden bakan Yerlikaya, şüphelilerin, FETÖ’nün “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1911774570891137072

Bakan Yerlikaya, aralarında kamu personelinin de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındığını belirtirken, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne kastedenlere karşı mücadelemiz aralıksız sürecek” mesajını yineledi.