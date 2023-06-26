Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Selçuklu Kurban Pazar Yeri’nde besicilerle bir araya geldi. Hareketsizlik gözlemlendiğini pazar yerinde alım gücü düşen vatandaş fiyatları yüksek bulurken, besici de artan maliyetler ve satışların düşüklüğünden dert yandı.KONYA (İGFA) - Konya’da kurban pazar yerini ziyaret eden Hasan Ekici'ye, vatandaş da, besici de dert yandı.

Ramazan Bayramı’nda fahiş fiyatlardan dolayı kısık bütçeyle alışveriş yapan vatandaşın yüzü Kurban Bayramı’nda da gülmeyeceğe benziyor. Fiyatların geçen seneye göre en az yüzde 250 ila 300 arasında arttığı pazarda vatandaş da besici de kara kara düşünüyor.

Türkiye’de hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısında ilk sıralarda yer alan Konya’da da alım gücü düşen vatandaşlar kurban fiyatlarının yüksekliğinden dert yanarken, üreticilerde hem maliyet artışlarından hem de satışların düşüklüğünden dert yandı.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, Selçuklu Pazar Yeri’nde besici ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Maliyetlerden dolayı birçok besicinin üretimden çekildiğini söyleyen bir besici, “Maliyetler çok arttığı için, üretimler artık biraz sıkıntıya girmeye başladı. Bu işi artık herkes bırakacak gibi görünüyor. Eskiden 3-4 tane kapı komşum vardı. Şimdi o 3 kapı komşundan 1 tanesi bile yok. Üretimde ciddi bir daralma var” ifadelerini kullandı.

“BESİCİNİN TEMEL SORUNU GİRDİLER”

Kurban pazarında besici ve vatandaş ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, geçtiğimiz yıla göre büyükbaş hayvan fiyatlarının 3 kat yükseldiğini söyledi. Fiyatların yüksek olmasından dolayı vatandaşın kurbanlık almakta zorlandığını kaydeden Ekici, “Geçtiğimiz sene kurban pazarına gelmiş ve durumu yerinde incelemiştik. Bu sene de yine aynı kurban pazarına geldik ve geçen seneye göre bir karşılaştırma yapmak istedik. Büyükbaş hayvanlarda geçtiğimiz yıl 3 kat bir fiyat artışı olurken, küçükbaşlarda ise yüzde 100-150 civarında bir artış var. Üreticilerimiz, fiyatların yüksek olmasından dolayı kurbanlık almaya gelen vatandaşların fiyatından dolayı almaktan vazgeçtiklerini söylüyorlar. Vatandaş alım gücü düştüğü için kurbanlık almakta zorlandığını ifade ediyor. Tabi bu enflasyonist ortamda besicilerimizin temel sorunlarından birisi de girdiler. Özellikle yem, saman, küspe fiyatlarının ciddi anlamda artışından mustaripler. Pazardaki birçok üretici yemcilere borçlandıklarını ve yem alırken de ciddi manada vade farkı ödediklerini, pazarda elde ettikleri hasılatın önemli bir kısmını da borçlarını kapatmakta kullanacaklarını söylüyorlar. Üretici bu yüzden kurbanın son günü de olsa ellerindeki hayvanı çıkartmayı bir zorunluluk olarak görüyor" diye konuştu.