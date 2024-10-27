Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi’nde çıkan yangın dolayısıyla mahalleyi ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi’nde çıkan yangın dolayısıyla bölgeye gitti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nın merkezlerinden birisinin bölgede bulunması sayesinde yangına hızlı şekilde müdahale edilebildiğini belirterek, “Dün gece 01.20 civarında Doğanbey’de bir yangın ihbarı alarak yangın müdahalesine geldik. Tabii burada yapılaşma eski olduğu için yollar bir miktar dar ama itfaiye teşkilatımızın merkezlerinden birisinin burada olması yangına çok hızlı müdahale imkanı sağladı. Sonrasında takviye kuvvetler gelerek herhangi bir can kaybı olmadan yangını söndürebildik. 7 ev hasar almış, şu anda moloz kaldırma işlemleri devam ediyor. AFAD’ımız gerekli tespitleri yapmış. Yangında evi zarar gören vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli çalışmaları Valiliğimizin koordinasyonuyla yürütüyoruz. Tüm Doğanbeylilere geçmiş olsun diyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“DEVLET BÜTÜN KURUMLARIYLA BURADAKİ MAĞDURİYETİ GİDERMEK İÇİN ÇABA SARF ETTİ”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de haberi üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

“Dün gece itibarıyla maalesef böyle bir olay yaşadık" diyen Milletvekili Özer, "Gece muhtarımızla birlikte bana da ulaştılar. Hemen İtfaiye Daire Başkanımızla görüştük, Seydişehir’den, Konya’dan takviye ekipleri hemen tahsis ettiler. Tabii yerleşim şekli direkt müdahaleye mani oluyordu ama yangın sabaha karşı hamdolsun söndürüldü. En büyük tesellimiz bir can kaybının olmaması. 7 tane bina zarar gördü, buna da şükür diyeceğiz, yaraların sarılması için elimizden geleni yapacağız. Gece yarısından itibaren ilgilenen herkese teşekkür ediyoruz. İtfaiyemiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Sayın Valimiz geldi. Komutanlarımız, AFAD İl Müdürümüz buradaydı. Devlet bütün kurumlarıyla buradaki mağduriyeti gidermek için çaba sarf etti. Bütün Doğanbeyli hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.