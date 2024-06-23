Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan müzeler ve tanıtım merkezleri, Kurban Bayramı tatilinde de yerli ve yabancı on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler ve tanıtım merkezleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, binlerce yıllık geçmişe sahip Selçuklu darülmülkü Konya’nın, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her geçen gün daha da önem kazanan bir şehir haline geldiğini vurguladı.

Tarih ve kültür şehri Konya’nın bu eşsiz mirasını korumak ve sonraki kuşaklara aktarmak adına büyük bir sorumluluk taşıdıklarını kaydeden Başkan Altay, “Son dönemde şehrimize kazandırdığımız modern müzeler ve tanıtım merkezleri, bu mirası daha geniş kitlelere ulaştırma çabamızın birer göstergesidir. Konya’mızda başta Mevlana Müzesi olmak üzere her yıl milyonlarca misafiri ağırlıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize kazandırdığımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Dârülkmülk Sergi Sarayı, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Depo No:4 başta olmak üzere; Konya Panorama Müzesi, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi, Beyşehir Turizm Tanıtım Merkezi, İstiklal Harbi Şehitler Abidesi gibi merkezlerimiz ziyaretçilere sadece geçmişi değil, aynı zamanda günümüz Konya’sını da keşfetme fırsatı sunuyor” diye konuştu.

Her zaman büyük ilgi gören Büyükşehir’e ait müze ve tanıtım merkezlerinin Kurban Bayramı tatilinde de yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğramasından büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Başkan Altay, “İnşallah Kılıçarslan Şehir Meydanı’ndaki bisiklet müzemizin yapımını da kısa zamanda tamamlayacağız. Yaptığımız çalışmalarla Konya’mızı turizm konusunda çok daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından tüm misafirlerimizi, tarih ve kültür hazinelerini keşfetmek için dört mevsim Konya’ya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeleri gezerek unutulmaz bir deneyim yaşayan misafirler de müzeleri çok beğendiklerini ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.