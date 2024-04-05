Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde farklı noktalara kurulan ışıklı TAG’lar Konya’da Ramazan akşamlarına renk katıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, mübarek Ramazan ayına özel şehir merkezini ışıklı TAG’larla süsledi.

11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayında Konya’nın her köşesinde hissedilen Ramazan coşkusu, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla şehri daha da güzelleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Meydanı, Kültürpark, Zafer Meydanı, Kapu Camii ve Aziziye Camii civarına “Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan” yazılı ışıklı TAG’lar yerleştirildi. Konya’da Ramazan akşamlarına renk katan TAG’lar, Konyalı vatandaşlardan ve şehre gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.