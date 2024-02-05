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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Büyükşehir Belediyesi binasının yerine yapılacak Şehir Kütüphanesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ticari olarak değerlendirilebilecek, büyük gelir getirecek bir alanı hem etrafındaki yetişmiş ağaç varlığı hem de öğrencilerin ve kültür hayatının önemli bir merkezi olması için Konya Şehir Kütüphanesi yapmak için çalışma başlattıklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Büyükşehir Belediyesi binasının yerine yapılacak Şehir Kütüphanesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,

Darü’l Mülk Projesi kapsamındaki çalışmalardan birisinin daha temelini atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“DARÜ’L MÜLK PROJESİ KAPSAMINDA KONYA’NIN KÜLTÜRÜNÜ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Konya’nın Selçuklu Darü’l Mülkü olduğunu anımsatan ve Darü’l Mülk Projesi kapsamında 20 farklı noktada şehrin kültürünü ortaya çıkarmak için ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya, o dönemde kültürün ve medeniyetin de başşehri. Doğudan ve batıdan gelen ilim insanlarının buluştuğu bir şehir. Hz. Mevlana Belh’ten başlayan yolculuğunu Konya’da noktalarken, Muhyiddin İbnü’l Arabi de aynı dönemde Endülüs’ten başlayan yolculuğunda Konya’da önemli bir zaman geçirmiş, önemli ilim insanlarından birisi. Konya o dönemde yapılan Karatay ve İnce Minareli Medreseleri başta olmak üzere kültürün ve medeniyetin başkenti. Ayrıca dünya üzerinde en çok tanınan kitaplardan birisi olan Mesnevi’nin yazıldığı yer. Yusuf Ağa Kütüphanesi de kütüphanecilik konusunda geçmişten kalan önemli merkezlerden birisi. Yine Yazma Eserler Kütüphanesi’ndeki önemli eserler Konya’nın kitaba ne kadar değer verdiğini ve kütüphane kültürünün ne kadar yüksek olduğunu gösteren önemli göstergelerden birisi” diye konuştu.

“BU ŞEHRİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR BİNANIN TEMELİNİ ATIYORUZ”

Konya’nın 5 üniversitesi, 130 bin öğrencisi, 500 bine yakın ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisiyle tam bir öğrenci şehri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bu şehrin geleceği için önemli bir binanın bugün temelini atıyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz yer uzun süre Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize hizmet etmiş alan. Maalesef beton dayanımının kötü olmasından ve deprem riskinden dolayı bu binayı yıkmak zorunda kaldık. Binanın yerine ne yapmalıyız noktasında önemli düşünceler ortaya çıktı. Aslında ticari olarak değerlendirmeye kalksak herhalde burası birçok ilçe belediyemizin bütçesinden daha büyük gelir getirecek, ticari kazanç elde edeceğimiz bir alan olurdu. Ama hem etrafındaki yetişmiş ağaç varlığı hem de öğrencilerimizin ve kültür hayatımızın önemli bir merkezi olması adına Konya Şehir Kütüphanesi için bir çalışma başlattık” ifadelerini kullandı.

MİMARİSİ EŞREFOĞLU CAMİ’SİNDEN ESİNLENİLDİ

Şehir Kütüphanesi için Türkiye’nin önemli mimarlarının projeler ürettiğini dile getiren Başkan Altay şöyle devam etti: “Bu projeye karar kılmamızın nedeni çevreci bir yapı olması. Çünkü buradaki ağaçların hiçbirisine dokunmadan adeta ağaçların içinde, o forma göre dizayn edilmiş bir mimari yapı ortaya çıktı. Tamamladığında eksik olan kısımları da ağaçlandıracağız. Burası 30 bin metrekare alan içerisinde 13 bin 555 metrekare kapalı alana sahip, Türkiye’nin en ikonik yapılarından birisi olacak. Proje gerçekleştirilirken ana yapısı Eşrefoğlu Cami’sinden esinlenerek taş ve ahşaptan oluşan güzel bir eser ortaya çıkacak. Ayrıca bu bina Türkiye’nin ilk Sıfır Karbon binalarından birisi olacak. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile birlikte dünya üzerinde sıfır karbon binalar için dünyada seçilen dört şehirden birisi Konya’mız. Dolayısıyla 2030 yılına kadar bu konuda da çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Konya Şehir Kütüphanesi de Türkiye’nin ilk sıfır karbon binalarından birisi olarak inşallah gençlerimizin hizmetine sunulmuş olacak.”

“ŞEHRİN EN ÖNEMLİ CAZİBE MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLACAK”

Şehir Kütüphanesi binasının maliyetinin yaklaşık 800 milyon lirayı bulduğunu paylaşan Başkan Altay, “Ana kütüphaneden, okuma salonlarından, restoranlardan ve kafeteryalardan oluşan adeta gençlerin buluşma merkezi, şehrin en önemli cazibe merkezlerinden birisi olacak. Şehir Kütüphanemizin Konya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah 2025 yılı ortalarında bu binayı tamamlayarak şehrimize kazandırmış olacağız. Böylece Darü’l Mülk Projesi kapsamında yap-bozun bir parçasını daha o büyük resme yetiştirerek inşallah 2028 sonunda bu 20 projeyi tamamlayarak Konya’ya gelen insanların güzel vakit geçirebilecekleri kültürel mirasın ortaya çıktığı yapıları hayata geçirmiş olacağız. Bu işleri gençlerimize hizmet etsin diye yapıyoruz. Özellikle İl Halk Kütüphanesi’nde sabahın erken saatlerinde sıra bekleyen çocuklarımız için kitapların içinde vakit geçirebilecekleri, ders çalışabilecekleri ve kitaplara ulaşabilecekleri yeni bir alan oluşturmuş oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

“ŞEHRİMİZİ TÜRKİYE’NİN DEĞİL, DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Konya’nın bu dönemde en önemli başarılarından birisinin birlikte çalışma kültürünü oluşturmak olduğu değerlendirmesini yapan Başkan Altay, “Özellikle de ilçe belediyeleriyle Büyükşehir arasındaki uyumun en güzel olduğu il olarak ortaya çıktığı bir şehir. İnşallah hem devam eden arkadaşlarımıza hem yeni arkadaşlarımıza bu yolculuğu kesintisiz bir şekilde sürdürerek 42 bin kilometrekarelik alanında, 31 ilçesinde şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu dönemde yeniden aday gösterildik. Bu vesileyle bize olan güveninden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Konya her zaman partimize ve bizlere çok yüksek oranda destek verdi. Son seçimlerde büyükşehirler sıralamasında bizi birinciliğe oturttu. Bizler de bu sorumlulukla Konya’mıza hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık, gayret ettik. İnşallah yeni dönemde de ‘güçlü Konya için bir adım daha’ diyoruz ve yeniden göreve talibiz. Konya yine sokaklarda, meydanlarda gösterdiği sevgiyi bize sandıkta da göstererek, en yüksek oylarla yeni dönemi başlatacağına inanıyorum. Bizler de Konyalılara layık olmak için çaba sarf ederek, gayret ederek şehrimizi sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi yapmak için çaba sarf edeceğiz.”

“İLİME, BİLGİYE, GENÇLERE YÖNELİK BÖYLESİNE GÜZEL BİR HİZMET TERCİHİNDE BULUNMAK ÖNEMLİ BİR FEDAKARLIK”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, temeli atılan Şehir Kütüphanesi’nin hayırlar getirmesini dileyerek, “Buradaki en önemli konulardan bir tanesi, böylesine merkezi bir noktada belki tekrar yeniden daha görkemli bir büyükşehir belediye binası yapılabilirdi veya iş merkezlerinin, ofislerinin olduğu, ekonomik getirisi yüksek pek çok seçenek değerlendirilebilirdi ki çoğu yerde bu şekilde yapılır. Bunlar bir kenara bırakılarak ilime, bilgiye, gençlere yönelik böylesine güzel bir hizmet tercihinde bulunmak gerçekten önemli bir fedakarlık ve bilinç diye düşünüyorum. Konya’mızı Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir tanesi haline getirmek için çalışmaya, gayret etmeye kaldığımız yerden hep birlikte devam edeceğiz. Bunu da şu ana kadarki birlik, beraberlik ve uyum içerisinde gerçekleştireceğiz” dedi.

“BU MÜESSESEMİZ HEM GENÇLERİMİZE HEM ARAŞTIRMACILARIMIZA, HEPİMİZE BÜYÜK KATKILAR SUNACAK

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, kütüphanelerin ve kütüphaneciliğin önemine değinerek, şunları kaydetti: “Bu müessesemiz inşallah hem gençlerimize hem araştırmacılarımıza, hepimize büyük katkılar sunacak. Milli Eğitim Bakanımızın şehrimizi ziyaret ettiğinde söylediği bir cümle var. ‘Eğitim ve dayanışmada Konya’daki belediyeler örnek’ diye. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz bu konuda hem okullarımızın hem de okullarımıza katkı verecek yan eğitim alanlarının oluşturulmasında büyük hizmetler sundular. Sunmaya da devam edecekler. İnşallah yeni dönemde de milletimizin teveccühüyle birlikte bu hizmetlerin devamı oluşturulmuş olacak ve inşallah da bu hizmetler başarıyla yeni dönemde de daha büyük başarılara katkı verecek şekilde hizmete dökülecek inşallah. Emeği geçen herkesi başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere kutluyorum, tebrik ediyorum. Ve inşallah bu ve benzeri başarılı çalışmalar bundan sonra da artarak devam eder.”

“BELEDİYE BÜTÇESİNDEN YAPILAN FEDAKARLIKTAN DOLAYI BELEDİYE BAŞKANIMIZI KUTLUYORUM”

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, AK Partili belediyelerinin betonlaştırma yönündeki asılsız iddialara temeli atılan bu tesisle cevap verdiklerini vurgulayarak, “Buradan birçok proje üretilip, belediye bütçesi adına ciddi gelirler elde edilecekken harika bir eserin ortaya çıkacağı, ikonik bir yapının ortaya çıkacağını görmek ve bu yapının gençlerimize, bilime, ilime, sanata hizmet edeceğini görmek yapılan büyük fedakarlığın bir göstergesidir bizim açımızdan. Belediye bütçesinden yapılan fedakarlıktan dolayı belediye başkanımızı kutluyorum. Ama insana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Burada yetişecek, burada ders çalışacak, burada araştırmalar yapacak ve buradan neşvünema bulacak gençlerimizin, insanlarımızın Konya’mıza ve ülkemize çok daha fazla çok daha büyük getiriler sağlayacak maddi, manevi kazanımlar ortaya koyacaklarını ümit ediyorum” sözlerini kullandı.

“KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKAN BU YAPININ HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise “Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği bu kütüphane gerçekten çevre dostu bir kütüphane olarak gözüküyor. Çok şümullü, değişik fonksiyonları içinde barındıran bir kütüphane. Tarihimizin değerlerini, mirasını taşıyabilecek bir mahiyette düşünülmüş ve dizayn edilmiş. Kültürel değerlerimizi, eğitim değerlerimizi, geleneklerimizi taşımakla beraber çevre dostu ve çok dayanıklı asırlara hitap edecek bu eseri ilimize kazandıran Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Bu devasa yapının, bu derinlikli tarihi kültürel değerlerimize sahip çıkan yapının hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

Garnizon Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, ⁠Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, ⁠Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Mehmet Atasagun, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ⁠Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ⁠Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı programda konuşmaların ardından Şehir Kütüphanesi’nin temeli dualarla atıldı.