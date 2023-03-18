Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Keykubad” adlı oyununu bu kez deprem dolayısıyla Konya’da misafir edilen depremzede vatandaşlara moral vermek amacıyla sahneledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, deprem dolayısıyla Konya’daki yurtlara yerleştirilen depremzede ailelere moral vermeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı bu zorlu süreçte büyük yıkıma uğrayan Hatay’ı ayağa kaldırmaya çalışırken bir taraftan da Konya’da misafir edilen depremzedelerin afetin etkisinden bir nebze sıyrılmaları için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından depremzede aileler için sahnelenen “Keykubad” oyunu ilgi gördü.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gündüz ve akşam iki kez sahnelenen “Keykubad” adlı oyun tarihi olaylardan esinlenerek kurgulandı. Yazarlığını Naci Taner Büyükarman’ın yaptığı ve yönetmenliğini de Hüseyin Köroğlu’nun üstlendiği oyunda; Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine suikastın izinin sürülmesi ve özellikle bu trajik eyleme niçin girişildiği irdeleniyor.

Tiyatro oyununu izlemeye gelen depremzede aileler, etkinliklerden duydukları memnuniyeti ifade ederek Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.