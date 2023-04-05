Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyelerinin düzenlediği iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.KONYA (İGFA) -Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram, Selçuklu ve Karatay belediyeleri tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, şehit ailelerine ve gazilere vermiş olduğu değerden dolayı bütün devlet yetkililerine teşekkür etti.

Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, “Siz değerli ailelerin muhakkak acıları büyük. Rabbim sabır versin. Ama şuna da inanıyorum ki Rabbimin huzuruna giderken sizler karşılanacak ve hesabı kolay verilecek kişilersiniz” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bizler, şehitlerimizin yerini dolduramasak da sizlerin halini hatırını sorarak, evlerinize gelerek, bazen böyle özel günlerde bir araya gelerek evlatlık yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bugün burada sizinle beraber bu mübarek günde iftarımızı açmış olmaktan çok memnunum” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu yılki iftarın daha hüzünlü ve buruk geçtiğini belirterek, “Çünkü asrın felaketini yaşadık. Orada hükmen şehit 50 binin üzerinde kardeşimiz var. Onların acısı yüreklerimizi dağladı. Rabbim bu acıları ülkemize, milletimize bir daha yaşatmasın. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum” açıklamasını yaptı.

“HİZMET ETMEKTEN EN ÇOK ONUR DUYDUĞUMUZ SİZLERSİNİZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bizim için en kıymetli günlerden birisi sizlerle olduğumuz vakitler. Sizler, bizlerin ailesisiniz. Bizler de sizlerin evlatlarıyız. Bu şehre hizmet ediyoruz. Hizmet etmekten en çok onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz, en çok vakit geçirmekten memnun olduğumuz kesim, şu anda bu salonda. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum” cümlelerini kullandı.

“ONLAR SÖZÜ CANLARIYLA SÖYLEDİLER”

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “Şehitlerimizle ilgili ne söylesek gerçekten ifade edemeyiz. Çünkü onlar sözü canlarıyla söylediler. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, en kıymetli şeyi feda etti. Bin yıldır bu coğrafyadayız. Doğudan Moğollar, batıdan Haçlılar. Dün de böyleydi, 100 yıl önce de böyleydi. Bugün de bu emperyalistlerin ülkemiz üzerinde emelleri var. Allah’ın izniyle milletimizle bir ve beraber olduktan sonra şehitlerimizin hukukunu, gazilerimizin hukukunu burada koruduktan sonra kimse bizim sırtımızı yere getiremez” diye konuştu.