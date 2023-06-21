Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl gerçekleştirilen “İlk 1000 İhracatçı” Araştırması raporu yayınlandı. Verilere göre, 2022 yılında en çok ihracat yapan ilk 1000 firma arasında 51 ilden işletme yer alırken, başı 448 firmayla İstanbul çekti. Sektörel sıralamada 27.sırada yer alan Konya Şeker Anonim Şirketi, sektöründe Konya birincisi oldu.KONYA (İGFA) - Türkiye, geçen yıl 254 milyar dolarlık mal, 90 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirerek, toplam dış satımını 344 milyar dolara yükseltti.

Konya Sanayi Odası Üyesi olan 5 şirket açıklanan listede yer buldu. Konya'dan SSP Otomotiv Aydınlar Yedek Parça (121.), Konya Şeker San.Tic. A.Ş. (319.), Eti Alüminyum (371.), YPS Global Otomotiv (624.), Hilal Deri Sakadat Et Mamülleri (925.) firmaları ilk 1000 içinde yer aldı.

Sektörel sıralamada listede 27.sırada yer alan Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker Anonim Şirketi, sektöründe Konya birincisi oldu.

Türkiye geneli ihracat sıralamasında ise Konya Şeker, bir önceki yıla göre ihracaat rakamını yüzde 10.2 artırdı ve 93.546,072.81 $ dolarlık rakamla 319.sırada yer alarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker olarak, Torku markasıyla Çin'den Amerika'ya, Amerika'dan Rusya'ya çok sayıda ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek "İlimiz, bölgemiz adına 2023'te listeye daha fazla firmamız girmelidir. Bizim de çabamız kaliteli ve güvenilir ürün kalemimizi, ihraç ettiğimiz ülke sayısını ve ihracat rakamlarını artırmak olacak. 5 yıl içinde de 300-400 milyon dolara çıkmayı hedefliyoruz " dedi.