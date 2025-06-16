Konya Şeker, üretici ortaklarına motorin avansı vereceğini duyurdu.KONYA (İGFA) - Konya Şeker, çiftçisinin refahını artırmak ve üretimi desteklemek amacıyla 2025-2026 kampanya döneminde de motorin avansı desteğini sürdürüyor.

Toplam 164 Milyon tutarındaki motorin avansı, 17 Haziran 2025 saat 17:00 itibariyle üretici ortaklarının hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Üreticilerimizin finansal ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunmaya devam ediyoruz. Motorin avanslarımız, çiftçilerimizin üretim sürecinde karşılaştığı maliyetlerin hafifletilmesi açısından önem taşıyor. 2025-2026 kampanya döneminde motorin avansını çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz. Çiftçimizin yüzünün güldüğü, bereketin bol olduğu bir yıl geçirmeyi temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.