Konya Şeker'in kendi kamyonlarını satın alacağı yönünde çıkan asılsız iddialar üzerine, şirket yetkililerinden konuya dair net bir açıklama geldi.KONYA (İGFA) - Konya Şeker, lojistik operasyonlarında nakliye kooperatifleri ve lojistik firmalarından hizmet alımına devam edeceklerini ve kendi kamyonlarını satın alacaklarına dair iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

İddiaların asılsız olduğunu belirten yetkililer yazılı açıklamalarında, Konya Şeker ve iştiraklerinde Lojistik operasyonlarının yönetilmesi sürecinde gerek nakliye kooperatiflerimizden gerekse lojistik firmalarından hizmet alındığına dikkati çekti.

"Tesislerin bütün aşamalarında olduğu gibi işletmelerimizin hammadde tedarik ve satış dağıtım faaliyetlerindeki yük taşıma işinde de en düşük maliyetle hizmet almak amacıyla sıkı bir pazarlık süreci yürütülmektedir" denilen açıklamada, "Bundan sonraki süreçte de aynı disiplinle dışarıdan hizmet alınarak bu faaliyet yürütülecektir. Konya Şeker ve iştiraklerinin milyonlarca tonluk tedarik ve satış operasyonunu filo kurarak kendi bünyesinde öz malları ile yapması teknik olarak mümkün olmadığı gibi, maliyet avantajı anlamında kesinlikle doğru değildir. Bölgemizde bu hizmeti yürüten kooperatif ve nakliye şirketlerimizle ihale yönetmelikleri kapsamında çalışılmaya devam edilecektir. Bu hususla ilgili ortalıkta dolaşan dedikodulara asla itibar edilmemelidir" ifadeleri yer aldı.