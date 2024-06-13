Konya Şeker, 2024- 2025 kampanya döneminde pancar ekimi yapan üretici ortaklarına 120 Milyon TL'lik motorin avans ödemesi 13 Haziran Perşembe saat 17:00 itibariyle hesaplara yatırılacağını açıkladı.KONYA (İGFA) - Üretici ortaklarını her fırsatta destekleyen Türkiye’nin gıda devi Konya Şeker, 120 milyonluk dev avans ödemesini 13.06.2024 saat 17:00'de yapacağını duyurdu.

293 Milyon TL'lik çapa avansı ve patates avansı ödemesinin ardından şimdi de motorin avansı ödemeye hazırlanan Konya Şeker, bayram önü üretici ortaklarının yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "2024-2025 kampanya dönemimizde üretici ortaklarımızın hesaplarına çapa ve patates avanslarını yatırmıştık. Şimdi de 120 milyon TL'lik motorin ödememizi gerçekleştireceğiz. Ücretler bugün saat 17:00'dan sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Çiftçimizin elini rahatlatacak avans ödememizin hayırlı olmasını temenni ediyor, bol kazançlar diliyorum." dedi.