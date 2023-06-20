Selçuklu’nun gözde ziyaret mekanlarından biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi 27 tür, 65 çeşit ve 400 bin çiçekle yeni sezon için kapılarını ziyaretçilerine açtı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Konya’nın en büyük parklarından biri olan Kelebekler Vadisi Parkı’nda oluşturduğu ziyaret mekanları ile Konya turizmine önemli katkılar sağlıyor. Türkiye’nin en renkli bahçelerinden biri olan ve yaz döneminde de yerli -yabancı binlerce ziyaretçiye görsel şölen sunan Selçuklu Çiçek Bahçesi kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürdürülen özverili çalışmalar ile yaz dönemine hazır hale getirilen bahçede özel mevsimin çiçeklerinin yanı sıra yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi bulunuyor.

Bahçe bu yıl çiçeğin yanı sıra tavus kuşu, sülün, süs tavuğu ve güvercin gibi kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Selçuklu Çiçek Bahçesi’nde incelemelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konyalıları ve şehir dışından gelen misafirleri bahçede yer alan görsel güzelliği görmeye davet etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,"Kelebek Parkımızın içerisinde toplam 11 bin 500 metrekare alanda 27 tür 65 çeşitle birlikte 400 bin çiçeğimizi tüm hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Buraya geldikleri zaman rengarenk çiçeklerle ve enfes kokularla burada güzel hatıralar biriktirecekler, güzel fotoğraflar çekecekler, çekinecekler. Mekanların içerisinde dolaşırken huzur bulacaklar. Henüz yeni açılışını yapmış olmamıza rağmen vatandaşlarımız karne günüyle beraber çiçek bahçemizi doldurmaya başladılar. Tüm Konyalı hemşehrilerimizi ve Konya dışından gelen misafirimizi Çiçek Bahçemize bekliyorum. Burada Konya'mızın özellikle yerel çiçekleriyle yerel çeşitleriyle tanışma fırsatını bulacaklar. Farklı renkleri, kokuları burada görebilecekler" diye konuştu.

Selçuklu Çiçek Bahçesi Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü sabah 9’dan akşam 20’ye kadar ziyaret edilebiliyor.