Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Çiçek Bahçesi ziyaretçilerine kapılarını açmak için gün sayıyor. Hummalı bir şekilde hazırlıkları devam eden bahçe 27 tür, 60 çeşitte 395 bin adet çiçekle misafirlerini ağırlayacak.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Konya’nın en büyük parklarından biri olan Kelebekler Vadisi Parkı’nda oluşturduğu gözde ziyaret mekanlarından olan Selçuklu Çiçek Bahçesi rengarenk çiçekleriyle misafirlerini karşılamaya hazırlanıyor.

Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir mesai harcanan Çiçek Bahçesi 11 bin 500 metrekare alanda 27 tür, 60 çeşitte 395 bin adet çiçekle donatılıyor.

Selçuklu’nun sembol ziyaret mekanlarından bir tanesi olan Selçuklu Çiçek Bahçesi’ni ziyaretçilere görsel bir şölen sunmak için hazırladıklarını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Burası özel olarak tasarladığımız ve her yıl ziyaretçilerimizi yeniliklerle buluşturduğumuz bir alan. Yaz döneminde de yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin de ilgi odağı olan bir mekanımız. Burada misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalarımız bitince de mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak Haziran ayı başlarında ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Ben hem ülkemizden hem de ülke dışından tüm misafirlerimizi bu rengarenk çiçeklerin arasında gezmeye ve bu şölene şahitlik etmeye davet ediyorum.” dedi.

Türkiye’nin en renkli bahçelerinden biri olan ve yaz döneminde de yerli -yabancı binlerce ziyaretçiye görsel şölen sunacak olan Selçuklu Çiçek Bahçesi sunduğu rengarenk ortamıyla ziyaretçilerin Konya’dan ve Selçuklu’dan değerli anılarla ve güzel fotoğraflarla ayrılmalarına imkan veriyor.