Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sille İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne sevincini paylaştı.KONYA (İGFA) - Her platformda eğitime desteğini sürdüren ve Selçuklu Belediyesi Sille’ye kazandırdığı ilkokul ile de eğitime katkı sağlamıştı. Örnek bir projeyle eğitim hayatına başlayan Sille İlkokulu’nda 2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanması ile karne heyecanı yaşandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar’ın katılımlarıyla Sille İlkokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Pekyatırmacı sınıflarda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini takdim etti.

Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak adına ciddi çalışmalara imza attıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Gençlerimiz ve çocuklarımız ülkemizin geleceği. Geleceğimizi daha parlak hale getirebilmek için gençlerimizin güzel eğitim almaları gerekiyor. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bugün öğrencilerimiz karne heyecanı yaşıyor. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. ” Dedi.