Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Kış Spor Okulları’nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı, eğitim alan öğrencilerin antrenmanına katılarak onların keyifli öğrenme süreçlerine eşlik etti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, spora olan önceliğini devam ettiriyor, bu vizyonla 35 tesis ve 55 salonda 7 bin 192 öğrenciye verdiği eğitimlerle Türkiye’nin en büyük spor okulu organizasyonunu başarıyla yürütüyor.

Kapsamı ve büyüklüğü bakımından örnek teşkil ederek marka olan Selçuklu Belediyesi Spor Okulları, kış döneminde de aileler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bulduğu her fırsatta eğitim alan öğrencilerle bir araya gelmeye önem veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çocukların antrenmanlarına eşlik ederek onların heyecanlarına ortak oldu.

Cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen spor okulu çalışmalarında 15 branşta spor eğitimi veriliyor. Spor Okullarında Yüzme, Basketbol, Futbol, Tekvando, Cimnastik, Tenis, Voleybol, Wushu, Karate, Kick Boks, Satranç, Okçuluk Masa Tenisi, Judo ve Güreş branşları yer alıyor.

Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, antrenmanlar sırasında çocuklar ve aileleriyle bir süre sohbet etti. Ziyarette Başkan Pekyatırmacı’ya Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan ve Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü’yle spor alanında çok önemli işler yaptıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şu anda 15 farklı branşta 7 bin 192 çocuğun kış döneminde spor okullarında faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bu çok önemli bir rakam çünkü neredeyse bir ilçe nüfusuna biz her gün spor yaptırıyoruz. 35 tesisimizde, 55 salonumuzda antrenörlerimiz, hocalarımız, idarecilerimizle birlikte bu büyük organizasyonu yönetiyoruz ve tabii ki ailelerimiz de bize çok büyük destek oluyorlar bu konuda.Ailelerimizin çocuklarıyla ilgilenmesi, onlarla birebir sürekli salonlarımızda beraber olmaları, onları beklemeleri bizim için çok önemli" diye konuştu.

"Sporun başlangıcında, temelinde jimnastikle başlandığı zaman aslında hem vücut gelişimi açısından hem de ilgi duydukları veya vücut olarak, fizik olarak devam ettirebilecekleri branşlara yönlendirilmesi açısından çocukların jimnastikle başlamaları önemli" diyen Başkan Pekyatırmacı, "O yüzden küçük yaş gruplarındaki çocuklarımızın jimnastik sporuna ilgi duymasını önemsiyoruz.Yine wushu gruplarımızda, branşımızda aynı şekilde çocuklarımız belli yaş gruplarında daha kendilerini tanıma imkanı elde etmiş oluyorlar ve yine orada da branş seçimiyle ilgili yönlendirmelerimizi yapıyoruz. Biz spor okullarımızı çok önemsiyoruz.Spor okullarımızda yaptığımız faaliyetler bizim gençlerimizin, çocuklarımızın gelişimi için önemli.Onların özellikle sporla birlikte belli bir disiplin altına girmeleri, bu disiplini tüm hayatlarına, aile yaşantılarına, sosyal yaşantılarına, okul yaşantılarına bu disiplini uygulayabilmeleri önemli.O yüzden hedefimiz daha çok sayıda gencimize spor yaptırmak, spor okullarıyla birlikte gençlerimize, çocuklarımıza sporu sevdirmek, sporu bir hayat disiplini haline getirebilmek.Bu manada çok önemli neticeleri elde ettiğimizi düşünüyoruz.” diye konuştu.