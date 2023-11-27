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Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Sille Mahallesi’nde kazandırılacak olan “Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi” projesini yerinde inceledi.KONYA (İGFA) -İlçenin her alandaki ihtiyaçları doğrultusunda yatırım planlamalarınısürdüren Selçuklu Belediyesi yeni hizmet yapılarını da bu çerçevede inşa etmeye devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Sille Mahallesi’nde yapımı süren Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi projesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanan projeyle Sille’nin, tarihi dokusuna uygun olarak yeni bir destinasyona kavuşmuş olacağını kaydeden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemize değer katacak yatırımları bir bir hayata geçirmeyisürdürüyoruz. Çalışma alanımız içerisinde tarihi ve kültürel değerleriyle Sille önemli yer tutuyor. Sille’de bugüne kadar geniş ve kapsamlı çalışmalar yaptık. Tabii bu çalışmalarımızı Sille’nin tarihi siluetine hiçbir zarar vermeden gerçekleştiriyoruz.Çünkü Sille bizim gözbebeğimiz ve buradaki turizmin gelişmesi noktasında hassasiyetimizi sürdüreceğiz. İnanıyorum ki bu projemiz Konya’mıza, Selçuklu’muza ve Sille’mize çok büyük değer katacak. Sille’mizde bulunan tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, en güzel şekilde geleceğe taşımak en önemli vazifemiz. Bunu yaparken Sille’nin ve Konya’mızın turizmine de en yüksek katkıyı sunuyor olması birinci hedefimiz.Sille’mizde bulunan tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, en güzel şekilde geleceğe taşımak için çaba sarf ediyoruz. Tüm bu yatırımlar ile Sille’ye değer katmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

19 bin 794 metrekare alandaki inşası devam eden Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi projesi 35 adet konut, 24 adet ticari donatı, 9 adet sosyal ve kültürel donatı, 1 adet belediye hizmet binası, 1 adet sağlık tesisi, 1 adet trafo, 200 araç kapasiteli kapalı otopark ve 4 bin 734 metrekare yeşil alan çalışmasından oluşuyor.