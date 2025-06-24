Konya Selçuklu Sanat Akademisi Çocuk Korosu, Barış Manço’nun unutulmaz şarkılarından oluşan özel bir konserle sanatseverleri bir araya getirdi.

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi, Zeki Müren ve Ferdi Tayfur’un ardından bu kez Barış Manço konseri ile sanatseverlerle buluştu.KONYA (İGFA) - Akademi Çocuk Korosu Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun unutulmaz eserlerini özel bir konserle sanatseverlerin beğenisine sundu. Minik sanatçılar, Barış Manço’nun hafızalara kazınan şarkılarını büyük bir coşkuyla seslendirirken, izleyicilere nostalji dolu anlar yaşattı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve çocukların güçlü yorumları ve sahne performanslarıyla hafızalara kazınan bu özel gece sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Barış Manço’nun “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa”, “Halil İbrahim Sofrası” ve “Bugün Bayram” gibi zamansız eserleriyle duygusal anların yaşandığı gecede, izleyiciler coşku ile şarkılara eşlik etti. Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi'nin özenle hazırladığı etkinlikte sahne alan çocuklar, aylar süren çalışmalarının karşılığını alkışlarla aldı. Konserin finalinde ise tüm çocukların hep birlikte söylediği “Kara Sevda” şarkısına seyirciler de hep birlikte katıldı.

Barış Manço Konserine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Avrupa Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Metin Şahin , belediye meclis üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Başkan Pekyatırmacı,“ Sürprizlerimiz devam edecek”

Sanat Akademisi Çocuk Korosunu gösterdikleri üstün sahne performansı nedeniyle tebrik eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Kıymetli hemşerilerim huzurlarımızda çocuklarımızın hepsinin gözlerinden ayrı ayrı öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bize bugün müthiş bir gece yaşattılar. Çok kıymetli Koro Şefimiz Elif Yılmaz Hocamıza da sonsuz teşekkür ediyorum. Bir hafta boyunca üç farklı konserde bizlerle birlikte oldular. Önceki hafta pazartesi günü Zeki Müren şarkıları konseri vardı. Dün Ferdi Tayfur şarkıları konseri vardı. Bugün de Barış Manço şarkılarıyla çocuklarımızla birlikte olduk. İnşallah bundan sonra sürprizlerimiz devam edecek. Sanat Akademisi artık Konyamızın markası ve hem tiyatro alanında hem de müzik alanında inşallah güzel programları icra etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Bugün aramızda hem AK Parti Konya Milletvekilimiz Mehmet Baykan hem de Avrupa Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Metin Şahin hocamız var. Kendilerine de bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum ” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Baykan,“ Akademinin çalışmaları hakikaten çok değerli”

Sözlerine Barış Manço’yu rahmetle anarak başlayan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan,“ Barış Manço bu ülkeye milli değerleri, manevi değerleri müzik yoluyla aşılayan, bu ülkede yetişen bir neslin değerlerine sahip çıkması adına müziği çok iyi kullananan merhum dostumuzdu. Kendisini tekrar rahmetle anıyorum. Bu akademi çalışması hakikaten çok değerli. Burada çocuklarımız sizleri buraya toplayıp alkış üstüne alkış alacak şekilde şarkılarını tekrar tekrar söyleyecek kadar başarılı bir noktaya geliyorsa bu sizin ailelerinizin fedakarlığıdır. Ama Selçuklu Belediye Başkanımızın gayreti ve onun ekibinin sayesinde olmuştur. Ben çalışmalarında başarılar diliyorum. Evlatlarımızı, kardeşlerimizi ve tüm arkadaşlarımızı tek tek kutluyorum. Koro Şefimize teşekkür ediyorum “diye konuştu.

Avrupa Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Metin Şahin de Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra Sanat Akademisi Çocuk Korosu’na Barış Manço’yu şarkılarıyla yad ederek güzel bir gece yaşattıkları için teşekkür etti. Konuşmasının ardından Başkan Pekyatırmacı’nın ricasını kırmayarak şarkı seslendiren Şahin seyircilerden alkış aldı.