31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı alışveriş merkezinde esnaf ve Konyalılarla hasbihal etti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu’daki alışveriş merkezi ziyaretlerine bu hafta sonu da devam eden Başkan Pekyatırmacı iş yerlerinde mağaza çalışanları ve vatandaşlarla hasbihal etti.

Çocukları da ihmal etmeyen Başkan Pekyatırmacı onlarla özel olarak ilgilenirken vatandaşlara karanfil takdim etti. Ziyarette, Başkan Pekyatırmacı’ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

Hemen her fırsatta farklı mahallelerde ilçe sakinleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu ziyaretlerimizde hem mahallelerimize geniş bir perspektifle bakma fırsatı buluyoruz hem de lokal olarak nerede bir ihtiyaç var onu tespit edip çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta sonu da Selçuklu’da yer alan alışveriş merkezilerimizde esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onların görüş ve önerileri bizim için çok önemli. İlçemizin her noktasında tüm hemşehrilerimizin aynı hizmeti alması için çaba sarf ediyoruz. İlçe sakinlerimizin yaşam kalitesini artırmak adına hizmet üretirken, bu hizmetlerimize yenilerini eklemek için de planlamalar yapıyoruz. Bu noktada her bir hemşehrimizin görüş ve önerisi bizim için çok değerli. O sebeple her kesimden ilçe sakinimizle çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz. Onları iş yerlerinde, mahallelerinde ve sosyal alanlarda ziyaret ederek sohbet ediyoruz, önerilerini dinliyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. 5 yıllık hizmet dönemimizde hemşehrilerimizle gönül köprüleri kurduk hep birlikte yine ilçemizi geleceğe taşıyacağız. Her bir vatandaşımızın bizlere olan teveccühü ve güler yüzü için teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlar AVM ziyaretinde Başkan Pekyatırmacı’ya Selçuklu’da yaptığı hizmetler sebebiyle teşekkürlerini iletti.