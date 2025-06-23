Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin Kelebekler Vadisi Parkı’nda düzenlediği “Yaza Merhaba Karne Şenliği”nde çocuklar, eğitim yılının yorgunluğunu eğlenceli etkinliklerle attı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çocukların heyecanına ortak olurken, “Türkiye Yüzyılı’nı pırıl pırıl gençlerimizle inşa edeceğiz” dedi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle çocuklar için 21-22 Haziran tarihlerinde “Yaza Merhaba Karne Şenliği” düzenledi. Kelebekler Vadisi Parkı’nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar, şişme oyun parkları, Niloya ve Elif’in Düşleri müzikalleri, oryantiring yarışmaları, atölye çalışmaları ve akrobasi gösterileriyle unutulmaz anlar yaşadı.

Şenliğe, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı da katıldı.

Başkan Pekyatırmacı, çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük motivasyon olduğunu belirterek, “Selçuklu, Türkiye’nin 13. büyük ilçesi. 145 bin öğrencimiz yaz tatiline başladı. Spor okullarımızda 25 bin, atölye faaliyetlerimizde 36 bin gencimizle buluştuk. Çocuklarımızın akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sunuyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı bu pırıl pırıl gençlerimizle inşa edeceğiz” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, belediyelerin insan odaklı hizmetlerine vurgu yaparak, “Çocuklarımız yaz tatilini spor okulları ve atölyelerle verimli geçirebilir. Selçuklu Belediyesi’ne bu güzel etkinlik için teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Milletvekili Latif Selvi ise, “Selçuklu, Türkiye’ye örnek projelerle çocuklarımızın sosyal gelişimine katkı sağlıyor” dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, çocukların bir yıllık emeklerinin karşılığını aldığını belirtirken, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, “Başkanımıza, bu güzel etkinliklerle çocuklarımızın stres atmasını sağladığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İki gün süren şenlik, çocukların yaz tatiline neşeli bir başlangıç yapmasını sağladı. Etkinlikler, ailelerin ve çocukların yoğun ilgisiyle renkli anlara sahne oldu.