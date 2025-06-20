Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarından olan Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi’nde yaz dönemi kursları için ön kayıtlar başlıyor. Online başvurular 23-29 Haziran tarihleri arasında www.selcuklusetap.com adresinden yapılabilecek.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarından olan Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi yaz döneminde de dolu dolu eğitim programlarıyla farklı yaş gruplarına hizmet vermeye devam edecek.

Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında organize edilen ve eğitim döneminde atölye ve etkinliklerle binlerce öğrenciye hem akademik hem de kişisel gelişim anlamında önemli katkılar sağlayan merkez yaz döneminde de eğitimlerini sürdürecek.

Ücretsiz olan yaz dönemi kursları için ortaokul, lise ve yetişkin seviyelerinde kayıtlar alınacak.

Akademi yaz dönemi kursları için ön kayıtlar www.selcuklusetap.com adresinden 23- 29 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek.

Öğrencilerin tatil zamanlarını en güzel şekilde değerlendirmeleri için hazırlanan program kapsamında yaz döneminde bilim, teknoloji, sanat ve kişisel gelişim alanlarında uygulamalı ve eğlenceli eğitimler verilecek.

Eğitimler Mekatronik, Siber, Harita, Tarih, Yazarlık, Vefa, Hat, Takı, Fotoğraf, Müzik, Moda ve Oyuncak Atölyeleri olmak üzere 12 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

7 Temmuz’da başlayacak kurslar 8 hafta boyunca sürecek ve 30 Ağustos tarihinde sona erecek.