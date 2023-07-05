Konya'da Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler yaz başlangıcından bu yana uygun hava koşullarında gece ve gündüz olmak üzere sineklere karşı ilaçlama çalışmalarını devam ettiriyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu ilçesinde vatandaşların yaşam konforu için ilaçlama çalışmalarını yürüten Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler periyodik olarak ilçede bulunan tüm mahallelerde belirlenen günlerde olumsuz hava koşulu olmadığı sürece ilaçlama çalışması yürütüyor.

Sabah saat 06.00-10.00 ve akşam saat 18.00-23.00 arasında yapılan ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor.

ULV ilaçlama makineleri ile donatılan araçlarla 6 ilaçlama ekibi, ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyor.

İlaçlama ekipleri rüzgarlı ve yağışlı havalar dışında Selçuklu’da her mahallede haftada en az bir kez ilaçlama gerçekleştiriyor. İlaçlama sırasında ise anons yapılarak uyarılan ve kronik hastalığı olan vatandaşların ilaçlardan etkilenmemesi için kapı ve pencerelerini kapatması isteniyor.