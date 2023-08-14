Konya Selçuklu Belediyesi’nin destekleri ile pilot bölge Eğribayat Mahallesi’nde gerçekleştirilen arıcılık faaliyetleri kapsamında ilk bal hasadı gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde arıcılığın geliştirilmesi amacıyla pilot bölge olarak seçilen Eğribayat Mahallesi’nde başlatılan “ Arılı Kovan Desteği” projesi kapsamında ilk bal hasadı gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi tarafından 120 kovan desteği sağlanan proje ile hasat sürecinde ortalama 1 ton bal hasadı yapılması bekleniyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı beraberindeki protokol üyeleri ve basın mensupları ile birlikte Eğribayat Mahallesi’nde bal üreticileriyle bir araya gelerek ilk hasada yerinde tanıklık etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, amaçlarının ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi ve ürün çeşitliliğini arttırabilmek olduğunu söyledi.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, arıcılık faaliyetinin önemine dikkait çekerek, "Konya'mızda farklı bölgelerde yapılıyor ama merkez bölgelerimizde çok fazla yapılmıyor. Ama Eğribayatın öğrendik ki geleneğinde bir arıcılık varmış ve sultan balı olarak buradan Selçuklu sultanlarına bal gönderilen bir bölgeymiş. Bu noktada biz Selçuklu Belediyesi olarak arıcılık yapmak isteyen, üretime katkı sağlamak isteyen üreticilerimize arılı kovan hibe desteği de bulunduk. Yüzde 50i oranında hibe desteğinde bulunduk. Bütün arı üretimiyle ilgili ihtiyaçları olan araç gereç ve ekipmanları da onlara ücretsiz olarak temin ettik. Şu anda Eğribayat Mahallemizde 120 kovanla bu işi pilot bölge olarak başlatmış olduk" diye konuştu.