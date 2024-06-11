Konya'da Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Şehit Erkan Kurşun İlkokulu’nda öğrencilerin çalışmalarından oluşan yıl sonu sergisine katıldı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından eğitim hayatına kazandırılan ve donanımıyla öğrencilere önemli imkanlar sunan Şehit Erkan Kurşun İlkokulu’nda yıl sonu sergisi etkinliği gerçekleşti. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da öğrencilerin kendi emeklerinden oluşan yıl sonu sergisine katılarak onların heyecanına ortak oldu. Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop da Başkan Pekyatırmacı’ya eşlik etti.

Kaymakam Tortop ve Başkan Pekyatırmacı, serginin açılışını yaptıktan sonra öğrencilerin eserlerinden oluşan yıl sonu sergisini gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Eğitime olan desteklerinin her zaman devam ettiğini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, daha önce açılışını gerçekleştirdikleri Şehit Erkan Kurşun İlkokulu’nda gezdiğimiz sergide öğrencilerimizin neler yapabildiklerini ve ufuklarının ne kadar geniş olduğuna şahitlik ettiklerini belirtti.

Sergiyi gezen Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, öğrenciler için oldukça önemli imkanlara sahip Şehit Erkan Kurşun İlkokulu’nda çocuklarımızın el emeği ve alın terinin olduğu çalışmaları incelediklerini belirterek, başarılar diledi.