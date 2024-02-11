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Konya Selçuklu Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallerine kazandırılan kapalı pazarlar modern görüntüsünün yanı sıra alışveriş yapan vatandaşlar ve esnaf için konfor sağlıyor.KONYA (İGFA) - İlçeye değer katan birçok projeyi hayata geçiren Konya'nın Selçuklu Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda kazandırdığı kapalı pazar alanları ile hem vatandaşların hem de esnafın hava koşullarından etkilenmeden, konforlu ve modern alanlarda alışveriş yapmasına imkan sağlıyor.

Selçuklu’da son dönemde ilçeye kazandırılan Dumlupınar, Kosova, Yazır, Özalkent ve Sancak kapalı pazarları ile ilçedeki kapalı pazar sayısı 8’e ulaştı.

Selçuklu’yu daha yaşanabilir ve modern bir ilçe haline getirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Mahallerimizin ihtiyaçları doğrultusunda son dönemde ilçemizdeki kapalı pazar sayısını artırdık ve modern pazar alanlarını hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alabilmesini sağlayan bu çalışmalar ilçemizdeki pazar yerlerini belli bir standarda kavuşturma açısından da büyük öneme sahip. Pazar yerlerimizde yaz aylarında kepenkler açılarak daha ferah bir ortam oluşturulurken kışın kepenkler kapatılarak tamamen kapalı bir ortam oluşturuluyor. İlçemizin farklı mahallerinde her gün binlerce hemşehrimiz önemli bir ihtiyacını bu alanlardan karşılıyor. Konfor seviyesi üst düzey olan kapalı pazar yerlerimizde artık tüm esnafımız dört mevsim boyunca olumsuz hava koşullarından etkilenmeden rahat bir şekilde ürünlerinin satışını gerçekleştirebiliyor. Yine aynı şekilde bölge halkımız da konforlu ve huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapabiliyor. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemize değer katan bu çalışmalar ile hemşehrilerimize hizmetin en güzelini sunmaya ve insanımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Olumsuz hava koşullarından etkilenmeden alışveriş yapan vatandaşlar ve ürünlerin satışını yapan esnaflar da pazar yerlerinden oldukça memnun olduklarını ifade ederek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve emeği geçenlere teşekkür etti.