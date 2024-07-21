Selçuklu Belediyesi tarafından macera tutkunları için Kelebekler Vadisi Parkı içerisine yapılan Macera Kulesi açıldı. Alanda yer alan Zipline(Kaytel) adrenalin tutkunlarını bekliyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin sembol mekanlarından olan Kelebekler Vadisi’nde, bulunan Macera Kulesi adrenalin tutkunlarını bekliyor. Her yıl Mayıs ayında sezona merhaba diyen kule Ekim ayı sonuna kadar hizmet veriyor.

Heyecan severlerin tercih ettiği Macera Kulesi, 12 yaş üzerindeki herkesin eğlenebileceği şekilde tasarlanmış durumda. Kelebek Vadisi Parkı’nda bulunan Zipline (Kaytel) ise adrenalin tutkunlarına uçuş heyecanı yaşatıyor.

MACERA KULESİ’NDE NELER VAR?

Macera kulesinde 18 farklı denge parkuru bulunuyor. Halat, ahşap, ipte denge yürüyüşü gibi farklı ve heyecanlı denge sporları yapılabiliyor. Macera kulesindeki parkurlar 12 yaş ve üzeri macera tutkunlarına hitap ediyor.

Tüm tedbirlerin alındığı kulede özel eğitimli personel ve ekipmanlarla serbest atlayış ve tırmanma oyunları yer alıyor.

Tüm detayların düşünüldüğü kulenin zemini ise tam parça kauçuktan oluşuyor. Kulede özel dağcılık eğitimli 11 personel görev alıyor. Ayrıca kulede 4 yaş ve üzeri çocuklar için ip parkuru ve macera kompleksi de oluşturulmuş durumda. Özel imalatla ahşap ve kirişlerden oluşan alanda küçük çocukların macera ve heyecan yaşaması ve eğlenceli dakikalar geçirmesi amacıyla 3 halat köprü yer alıyor.

ZİPLİNE İLE UÇUŞ HEYECANI

Konya’nın ilk Macera Kulesi olma özelliğine sahip Kelebekler Vadisi’ndeki kulede karşılıklı iki yükseklik arasında halat ile yapılan sportif aktivite olarak tanımlanan zipline (kaytel) da yer alıyor. 15 metre yüksekliğindeki kuleden 250 metre uzaklıktaki alana gerçekleştirilen aktivite ile macera severler Kelebekler Vadisi’nin muhteşem manzarasını seyrederken keyifli bir uçuş gerçekleştiriyor.