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Sıfır Atık çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olan ve bu çalışmalara yenilerini ekleyerek devam eden Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü “Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor” isimli projesiyle okullarda sıfır atık bilincinin oluşmasına katkı sağlıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi toplumda sıfır atık bilincinin daha geniş kitlelere yayılması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak adına sürdürdüğü başarılı sıfır atık çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ilki geçen yıl düzenlenen ve geniş yankı bulan “Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor” projesi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kategorisi olmak üzere 4 kategoride gerçekleşiyor.

Yarışma kapsamında evlerinde atıklarını ayrıştıran öğrenciler her hafta okulun belirlediği günde atıklarını okullarına getirerek en fazla atık toplayan okul ve öğrenci başına en fazla atık toplayan okul kategorilerinde dereceye girmek için mücadele edecekler.

Şu ana kadar 90 okulun kayıt yaptırdığı yarışmada 56 bin öğrenci yarışmaya katıldı. Yarışma kapsamında bugüne kadar 84 okul her hafta düzenli atık verirken, 63 bin 404 kg geri dönüştürülebilir atık toplandı.

6 Kasım'da başlayan yarışma kapsamında bu güne kadar 40 okulda Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından sıfır atık eğitimi verilirken eğitimlere 3 bin 989 öğrenci katıldı. Yarışmaya başvurular ve sıfır atık eğitimleri öğrenim yılı boyunca devam edecek. 06 Kasım 2023 tarihinde başlayan yarışma 3 Mayıs 2024'te sona erecek olup; okullar yarışmaya formu doldurdukları tarihten itibaren katılmış sayılacak.

Değerlendirme iki aşamada yapılarak öğrenci başına en fazla atık toplayan okullar ve toplamda en fazla atık toplayan okullar olmak üzere Bağımsız Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise olmak üzere dört kategoride okullarda dereceye giren ilk üç sınıf aşağıdaki ödülleri almaya hak kazanacak;

Anaokulu kategorisindeki birincilerine Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi ve sıfır atık pikniği, ikincilere Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi ve matara, üçüncülere Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi ve hikaye seti

İlkokul kategorisindeki birincilerine, Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi ve piknik, ikincilere Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi ve kırtasiye seti, üçüncülere Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi ve okula masa tenisi

Ortaokul kategorisindeki birincilerine, Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi ve piknik, ikincilere Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi ve sıfır atık oyunu, üçüncülere Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi ve okula masa tenisi

Lise kategorisindeki birincilerine, Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi ve piknik, ikincilerine Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi ve matara, üçüncülerine Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi ve okula masa tenisi verilecek.