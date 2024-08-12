Konya'da Selçuklu Belediyesi Çevre ve Sıfır Atık Platformu öncülüğünde Selçuklu Merkez Camii yaz kuran kursu öğrencileri tarafından Şeyh Şamil Mahallesi’nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, sıfır atık bilincinin geniş bir zemine yayılması ve gelecek nesillere temiz bir çevre emanet etmek için farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda Çevre ve Sıfır Atık Platformu tarafından düzenlenen “Temiz Mahalle Temiz Selçuklu” etkinliklerinin bu haftaki adresi Şeyh Şamil Mahallesi oldu.

Selçuklu Merkez Camii Yaz Kur’an Kursu’nda eğitim alan 5-15 yaş arası öğrenciler ve hocalarının destek verdiği etkinlikte yerlerde bulunan sigara izmaritleri ve gelişi güzel çevreye atılmış çöpler toplanarak çevre temizliği yapıldı. "Doğa İçin Adım Atıyoruz" sloganıyla 430 kişinin katıldığı organizasyonda çevre hassasiyetinin artırılması ve bu farkındalığın her yaştan vatandaşta oluşması hedeflendi. Onlarca poşet çöpün toplandığı etkinlikte çocukların ödülü ise dondurma oldu.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “ÇEVRE FARKINDALIĞI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Selçuklu’da “ Temiz Mahalle Temiz Selçuklu“ etkinlikleri ile çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturduklarını altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Geleceğe miras olarak bırakacağımız en önemli değerlerden biri temiz bir çevre. Çevreyi kirletmemeye özen göstermeli bu konuda toplumda yaşayan tüm bireyler olarak hassasiyet göstermeliyiz. Hemşehrilerimizi bilgilendirip çalışmalar yapabilirsek, herkesi bilinçlendirirsek daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmış oluruz. Selçuklu Belediyesi olarak Sıfır Atık Platformumuzun koordinasyonunda bu farkındalığı geniş çevrelere yaymak için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yaz döneminde Selçuklu Merkez Camimizin Yaz Kur’an Kursu’ndan eğitim alan çocuklarımız Şeyh Şamil Mahallemizde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Bu çalışmalar Selçuklu'da örnek olacak ve tüm Türkiye'ye yayılacak diye umut ediyorum. Çocuklarımızı çevre duyarlılığına verdikleri desteklerden dolayı kutluyorum” dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar da çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, “temiz bir dünya temiz bir gelecek için çevreyi temiz tutun” mesajını verdi.