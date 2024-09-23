Saadet Partisi Selçuklu İlçe Gençlik Kolları, Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler için pankart hazırladı. Pankartlar sosyal medyada gündem oldu.KONYA (İGFA) - Saadet Partisi Gençlik Kolları üyeleri, öğrencilerin ekonomik sıkıntılarını dile getirmek için "Burslar amatör küme kiralar şampiyonlar ligi, Sadece 100 liramın olması sıfır liramın olmasından daha çok canımı yakıyor, Mesele okumak değil yeğen.! Mesele hayatta kalabilmek..." gibi sözler yazılı pankartları kampüs etrafına astı.

Saadet Partili gençlerin yaptığı pankartlar öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada paylaşılan pankartlar gündem oldu.