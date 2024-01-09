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Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yapım çalışmaları devam ediyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi sağlık alanında Konya’ya yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğinde Yazır Mahallesi’ne kazandırılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tesisin inşaat alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Pekyatırmacı, Sağlık alanında nitelikli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Selçuklu için değerli bir sağlık yatırımını daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Selçuklu’da vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi noktasında ilçemizin hangi bölgesinde ihtiyaç varsa o bölge için projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda kurumlarımız arasındaki işbirliği ile Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzle protokol imzalamıştık. Protokolün ardından Yazır Mahallemize Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi kazandırmak için çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık ve yapımı hızla devam ediyor. İnşallah Selçuklumuz her kesimden insanımızın yararlanabileceği, sağlık hizmetini alabileceği yeni tesislere kavuşmuş olacak. Yakın zamanda temelini atmayı planladığımız bu değerli yatırımın şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, ekip arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

MERKEZ BİRÇOK FONKSİYONEL DONATIYA SAHİP OLACAK

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi toplam 4699 metrekare alandan oluşacak. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi içerisinde 1 Adet Spor Salonu, 4 Gözlem ve Tedavi Odası, 1 Psikolog Odası, 1 Ekip Odası, 1 Sosyal Görüşme Odası, 1 Kütüphane, 9 Atölye, 1 Çok Amaçlı Salon, 1 Doktor Odası yer alacak. Sağlıklı Hayat Merkezi’nde ise 1 adet Çok Amaçlı Salon, 1 adet Röntgen Odası, 1 Kan Alma Odası, 1 adet Mamografi Odası, 1 adet Laboratuvar, 2 adet Üreme Sağlığı ve Muayene Odası, 1 adet KETEM Odası, 1 adet Üreme ve KETEM Danışma Odası, 1 adet USG, 1 adet Gebe Sınıfı 1 adet Acil Müdahale Odası, 1 adet Fiziksel Aktivite Koçu, 2 adet Sigara Bırakma Odası, 3 adet Fiziksel Aktivite Alanı - Fizyoterapist, 1 adet Pedagog, 2 adet Diyetisyen, 1 adet Ağız ve Diş Sağlığı, 1 adet Ergoterapist, 2 adet Psikolog, 2 adet Sosyal Hizmet Odası, 2 adet Çocuk Gelişim Odası ve 1 adet Hasta Eğitim Odası ile vatandaşlara hizmet verecek.