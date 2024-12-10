Konya Selçuklu’da sağlık yatırımları 2024 yılında da hız kesmeden devam etti. Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırseverler işbirliğinde hayata geçirilen yatırımlar, ilçenin sağlık altyapısının güçlenmesine katkı sağladı. Selçuklu’nun dev sağlık yatırımı olan Toplum Ruh Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi yapımı bu dönemde tamamlandı ve hizmet vermeye gün sayıyor. Tarihi Hemşirelik Binası ve Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM)de bu yıl içinde açılışı yapılarak hizmet vermeye başladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğinde Yazır Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve hizmet vereceği tarihe yaklaşılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşların sağlık hizmetine daha modern ve konforlu alanlarda ulaşmasınaimkan sağlayacak.Toplamda 7 bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen merkezin iç tefrişat çalışmaları devam ediyor.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi içerisinde 1 adet spor salonu, 4 gözlem ve tedavi odası, 1 psikolog odası, 1 ekip odası, 1 sosyal görüşme odası, 1 kütüphane, 9 atölye, 1 çok amaçlı salon, 1 doktor odası yer alıyor. Sağlıklı Hayat Merkezi’nde ise 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet röntgen odası, 1 kan alma odası, 1 adet mamografi odası, 1 adet laboratuvar, 2 adet üreme sağlığı ve muayene odası, 1 adet KETEM odası, 1 adet üreme ve KETEM danışma odası, 1 adet USG, 1 adet gebe sınıfı, 1 adet acil müdahale odası, 2 adet sigara bırakma odası, 3 adet fiziksel aktivite alanı, 2 adet sosyal hizmet odası, 2 adet çocuk gelişim odası ve 1 adet hasta eğitim odası ile vatandaşlara hizmet verecek.

SAGEM HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Selçuklu Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek bir projesi SAGEM hizmet vermeye başladı. Bedir Sağlık ve Sosyal Tesisinin 1. katında yer alan merkez, toplumun temel taşını oluşturan aile yapısını tehdit eden unsurların engellenmesi amacıyla hayata geçirildi. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi’nde verilen hizmetler ile sağlıklı, bilinçli, mutlu ve huzurlu bir aile kurumunun oluşumuna destek olunması hedefleniyor. Merkezde aile yapısını tehdit eden unsurların önüne geçilmesi, aile içerisindeki iletişim problemlerin çözüme kavuşturulması, aile kuracak bireylerin evliliğe hazırlanması, boşanma aşaması ve boşanma sonrası süreçlerde tüm aile bireylerine psiko-sosyal destek sağlanıyor.

TARİHİ HEMŞİRELİK BİNASI GELENEKSEL TIBBIN MERKEZİ OLDU

Selçuklu Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilerek Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Ünitesi (GETAT) ile Ayakta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi olarak Konya’ya hizmet vermeye başlayan Tarihi Hemşirelik Binası’nın resmi açılışı gerçekleştirildi. 1915 yılında inşa edilen ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 3263 sayılı kararı ile 2009 yılında tarihi bina olarak tescillenen tarihi Hemşire Lojmanı Binası Selçuklu Belediyesi tarafından titizlikle restore edildi. Konya Numune Hastanesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan merkez binlerce yıldır uygulanan tedavi yöntemleri ile hastalara şifa olmaya devam ediyor.Birçok hastalığın iyileşme sürecine yardımcı olan GETAT ünitesinde, hacamat, akupunktur, sülük, fitoterapi ve mezoterapi gibi tedavi uygulamaları yapılıyor.

FATMA-ALPARSLAN ERDİRENÇELEBİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NİN AÇILIŞI YAPILDI

Selçuklu Belediyesi ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Hayırsever Erdirençelebi Ailesi tarafından yapımı tamamlanan "Selçuklu Fatma-Alparslan Erdirençelebi Aile Sağlığı Merkezi"nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Sağlık hizmetinin etkin sunulabilmesi açısından örnek teşkil eden Aile Sağlığı Merkezinde 2 hekim, 2 aile sağlığı çalışanı, 1 hemşire ve 1 hizmetli ile görev yapıyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI,“SAĞLIK ALANINDAGÜZEL HİZMETLERE İMZA ATIYORUZ”

Türkiye'de ve Konya’da sağlık alanında standartların çok yükseldiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Sağlık Bakanlığımızın yaptığı yatırımlarla bütün şehirlerimizde, çok yüksek standartta bir sağlık hizmetitüm vatandaşlarımıza sunuluyor. Türkiye'deki sağlık standartlarının yükselmesiyle paralel olarak Selçuklu Belediyesi olarak bizlerde ihtiyaç olan bölgelerde Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırseverlerimizle işbirliği halinde güzel hizmetlere imza atıyoruz. Selçuklu son dönem yatırımları ile bu noktada çok farklı bir noktaya gelmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da planlamalarımız doğrultusunda sağlığa yatırımımızı sürdürdük ve açılışını yaptığımız tesisleri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah yapımı tamamlanan ve tefrişat çalışmalarının devam ettiği Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin hizmete açılması ile bu yatırımlara yeni bir halka daha eklemiş olacağız.Bu vesile ile sağlık hizmetlerinin hayata geçirilmesinde işbirliği yaptığımız paydaşlarımıza teşekkür ediyor, şehrimize kazandırılan sağlık yatırımlarımızın güzel hizmetlere vesile olmasınıdiliyorum” dedi.