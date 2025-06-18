Selçuklu Belediyesi’nin Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde 6 bin 535 öğrenci ve yetişkin, çini, seramik, ahşap, kağıt katlama ve resim eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı; yıl sonu sergisi büyük beğeni topladı.KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde 2024-2025 eğitim yılı, yıl sonu sergisi ve mezuniyet töreniyle taçlandı. Çini, seramik, kağıt katlama, ahşap ve resim atölyelerinde eğitim alan 6 bin 535 öğrenci ve yetişkin, ortaya koydukları eserlerle büyük beğeni topladı. Törende, kursiyerlere katılım sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ve belediye meclis üyeleri, çocukların bu özel gününe katılarak coşkuyu paylaştı. Atölyeler, çocukların el becerilerini geliştirerek yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağladı.

Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’nun Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni öncü bir şekilde uyguladığını vurguladı. “Sille Tabiat Okulu, Sanat ve Tasarım Atölyesi, Trafik Eğitim Parkı ve Gelişim Teknoloji Akademisi ile gençlerimize kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar sunuyoruz. Her çocuğumuz büyük bir yetenek. Onların kendilerini tanımalarına fırsat vermek, bizim için çok kıymetli. Türkiye Yüzyılı’nı bu atölyelerde yetişen gençlerimizle inşa edeceğiz” dedi. Pekyatırmacı, başarıda kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, Milli Eğitim camiasına ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

SAĞDIÇ: “16 BİN 800 KİŞİ EĞİTİM ALDI”

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, atölyelerin 2019’dan bu yana 16 bin 800 öğrenci ve yetişkine eğitim verdiğini belirtti. “Maarif Modeli’nde okul dışı öğrenme ortamları büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmeleri için bu atölyeler bir fırsat. Selçuklu Belediyesi’ne, özellikle Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, bir yılda 6 bin 535 kişinin sertifika almasının büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, “Selçuklu Belediyesi’ni ve Milli Eğitim’i tebrik ediyorum. Katılımcıların emeği takdire şayan” diye konuştu.

Tören, protokolün sergi alanını gezmesi ve eserleri incelemesiyle sona erdi.