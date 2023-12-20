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Konya'da Selçuklu Seyir Kafe, nezih ortamı ve Konya manzarasıyla hizmet verirken, vatandaşlar tarafından beğeni topluyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından ilçenin gözde mekanlarından olan Seyir Tepesi’ne kazandırılan Seyir Kafe hem kafeterya hem de restoran hizmeti veriyor. Seyir Kafe’de vatandaşlar Konya manzarasıyla beraber hoş vakit geçirirken, şehir hayatının stresini burada atma imkanı buluyor. Kafedeki nezih ortamla da aileler kahvaltı veya yemekte bir araya gelebiliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her yaştan vatandaşın faydalanacağı birçok sosyal, sağlık, spor ve eğitim tesisi ile farklı alanlardaki birçok projeyi ilçeye kazandırdıklarını, kazandırmaya da devam ettiklerini ifade erek, “Seyir Tepemiz, Selçuklu’nun en gözde mekanlarından biri. Tüm Konya’yı buradan görebiliyoruz. Temiz havasıyla, yeşil alanlarıyla, kamelyaları, mescitleri, koku bahçesi ve kafeteryasıyla hemşehrilerimiz burada güzel vakit geçiriyor, şehir hayatının stresini burada atıyor. Tabii burada en önemlisi ailelerimiz bir araya geliyor. Gerçekleştirmiş olduğumuz birçok projemizin temelinde de aile kavramı yer alıyor. Seyir Kafemizde de hemşehrilerimiz mükemmel bir Konya manzarası eşliğinde hem kahvaltılarını yapıyor hem yemeklerini yiyebiliyor hem de çay kahve ya da diğer meşrubatlarını içip hoşça vakit geçirebiliyor. Bu anlamda Seyir Kafemiz Konyamıza önemli bir değer katıyor. Burada, nezih bir ortamda hemşehrilerimizi, yerli ve yabancı misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırlıyoruz. Selçuklumuzun her noktasında modern tesislerimizle vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bu anlamda tesisimizde görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Kafede vakit geçiren vatandaşlar da Seyir Tepesi’ne kazandırılan bu tesisi çok beğendiklerini, nezih, temiz ve havadar bir ortamın olduğunu belirterek, Selçuklu Belediyesi’ne ve Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür etti. Aynı anda 220 kişinin ağırlanabildiği Selçuklu Seyir Kafe, hafta içi saat 10.00-23.00, hafta sonu ise 09.00-23.00 saatleri arasında hizmet veriyor.