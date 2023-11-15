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Konya'da Selçuklu Belediyesi sıfır atık çalışmalarının en önemli dinamiklerinden bir tanesi olan eğitim alanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ilçede bulunan ilk, orta ve lise düzeyinde görev yapan 400 öğretmen sıfır atık çalışmaları ve devam eden projelerle alakalı bilgilendirildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi sıfır atık bilincinin toplumun geniş kitlelerine yayılması için başlattığı çalışmalarına yeni projeler de ekleyerek devam ediyor. Bu çerçevede her yıl olduğu gibi Selçuklu’da bulunan ilk, orta ve lise düzeyinde görevli öğretmenlerin bilgilendirildiği sıfır atık eğitiminde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği yeni projelere de yer verildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında bilgilendirmeyi yapan birim müdürü Betül Akça, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın sıfır atık çalışmalarına büyük önem verdiğini ve bu alanda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Kent Konseyi bünyesinde Sıfır Atık Platformunu kurduğunu ifade etti. Akça;Müdürlük olarak sıfır atık ile ilgili Atık Kumbaram, okullarda ve kamu kurumlarında sıfır atık eğitimi, mobil atık kumbara aracı , okullara yönelik Selçuklu Sanat Akademisi iş birliği ile sıfır atık konulu tiyatro oyunu gibi projelerle sıfır atık bilincinin daha geniş kitlelerde etkili olması için çalışmalarını sürdürdükleri ve yakın zamanda da israfı önlemek, evlerde ihtiyaç fazlası olan eşyaların yeniden kullanılmasını sağlamak ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla “2.el pazarı”nın da faaliyete geçeceği bilgilerini paylaştı. Akça bilgilendirme konuşmasının devamında da; “Sıfır Atık’ın gelecek nesillere temiz, yaşanabilir ve güzel bir dünya bırakmak için oluşturulmuş bir proje olduğunu ifade eden Akça,“ Sıfır Atık’ın ilk hedefi israfı önlemek. Son dönemde sosyal medya ve reklam faaliyetleri ile tüketimi son derece arttı. İnsanlar ihtiyacı olmadığı halde birçok ürüne para vermekte, hem kendi ekonomisine hem de aldığı ürünlerin sonrası için çevreye de dolaylı olarak bir zarar vermekte. Sıfır atıkta israfın önlenmesinin ardından doğal kaynakların verimli kullanılması ve atık miktarımızı azaltmamız gerekiyor. Mümkün oldukça elimizdeki malzemeleri tekrar tekrar kullanalım ve tekrar değerlendirelim istiyoruz. Daha sonra ise atıkları kaynağında ayrıştırmamız gerekiyor. Kaynağından ayrıştırılamayacak durumda olan atıkları son olarak çöp toplama ünitelerine bırakarak enerji kazanımı için çöp sandığına gönderebiliriz.”