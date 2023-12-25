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Sıfır atık seferberliğini her platformda devam ettiren Selçuklu Belediyesi bu bilincin geniş kitlelere yayılması adına okullarda verdiği Sıfır Atık Eğitimlerini sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi gelecek nesillerde sıfır atık bilincinin artırılması amacıyla ilçede yer alan okullarda "Sıfır Atık” eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü periyodik olarak devam eden sıfır atık eğitimlerine Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi’yle devam etti. Yoğun bir ilgiyle gerçekleşen eğitimde çevre ve sıfır atık seferberliğinin gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma amacına vurgu yapıldı.

Sıfır atıkla ilgili çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu'da yer alan okullarda çevre ve sıfır atık bilincinin oluşması, gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir çevre bırakılması adına sıfır atık eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen eğitimler ile israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, atıkların ayrı toplanarak geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye geri kazandırılması konusunda neler yapabileceği anlatılarak daha yaşanabilir bir çevre için üzerimize düşen sorumluluklara dikkat çekiliyor. Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık çalışmalarını bir politika haline getirdik. Bu misyonun sürdürülebilirliğinin en önemli temeli geleceğimiz olan çocuklarımıza bu bilinci aşılamak. Bu doğrultuda bir taraftan kurum olarak sıfır atık çalışmalarının zeminini hazırlarken diğer taraftan geleceğimizin mimarları olan çocuklarımıza sıfır atık farkındalığı kazandırıyoruz. Ayrıca “Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor” projesinin de devam ettiği okullarda eğitimlerle önemli bir farkındalık oluşuyor. Bu yılda okullarımız ciddi bir yoğunlukta yarışmaya başvurular devam ediyor. Tüm hemşehrilerimizi sıfır atık konusunda gönüllü olmaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum.” diye konuştu.