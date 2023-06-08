Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin sıfır atık bilinci oluşması için düzenlediği ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan “Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması”nın ödül töreni gerçekleşti.KONYA (İGFA) - Sıfır atık konusunda birçok platformda faaliyet yürüten Selçuklu Belediyesi gelecek nesiller için de yeni çalışmalar ortaya koyuyor. Bu kapsamda Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan “Okullar Arası Sıfır Atık Yarışması”nın ödül töreni Sille Seyir Tepesi’nde gerçekleşti.

Ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Milli Eğitimi Müdürü Murat Yiğit, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Özgür Somuncu, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar’ın yanı sıra yarışmada girerek dereceye giren okulların idareci, öğretmen ve öğrencileri ile velileri katıldı.

Ödül töreni organizasyonu öncesinde ilkokul kategorilerinde en fazla atık toplayarak birinci olan Özel İdare 100. Yıl İlkokulu öğrencileri için “Sıfır Atık Pikniği” gerçekleştirildi. Sıfır Atık prensiplerine uygun olarak gerçekleşen piknikte çevre hassasiyeti gözetilerek plastik ürünler yerine cam ürünler tercih edildi.

Seyir Tepesi’ne gelen veliler pikniklerini yaparken çocuklarda Selçuklu Belediyesi tarafından oluşturulan etkinlik alanında çocuklar Sıfır Atık temalı Nasrettin Hoca Oyunu, sahne showları, şişme oyun grupları ve atölye etkinlikleri ile gün boyunca gönüllerince eğlendi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop çocuklara çevre ve sıfır atık hassasiyetleri nedeniyle teşekkür etti, onlarla yakından ilgilendi.