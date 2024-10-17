Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi’nin en büyük yatırımlarından biri olan ve olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefiyle yapımı süren Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin inşaatında incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) -Selçuklu Belediyesi, spor camiasına çok önemli bir altyapı kaynağı oluşturacak ve olimpiyatlarda başarının kapısını aralayacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ni Konya’ya kazandırıyor.

Sancak Mahallesi’nde yapımı aralıksız devam eden dev tesis Türkiye’nin ilk yeşil sertifikasına sahip olacak. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımı devam eden merkezde incelemelerde bulundu, çalışmalardaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “ÇOCUKLARIMIZIN YETENEKLERİNİ KEŞFEDECEĞİZ”

Selçuklu Belediyesi olarak şehrin ve ülkenin spor altyapısına değer katacak önemli bir yatırımın inşasını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,““Sporun merkezi Selçuklu” sloganıyla çıktığımız bu yolda spora olan ilgiyi arttırmak, daha fazla sayıda gencimizin, çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak amacıyla bugüne kadar önemli destekler sağladık. Şimdi de Olimpiyatlara sporcu yetiştirmekhedefi doğrultusunda KonyamızaSporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezini kazandırıyoruz. İnşallah bu güzel eser spor alanında şehrimiz için önemli bir kazanım olacak. Selçuklu Belediyesi olarak spor altyapısının güçlenmesine katkı sağlamaktan ve spor yatırımlarımızı böyle nitelikli bir eser ile taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Merkezimiz tamamlandığında Konya’nın ilk, Türkiye’nin de en kapsamlı spor tesislerinden biri olacak. Geleceğimiz olan gençler ve çocuklarımız için büyük önem taşıyan bu tesisimiz gençlerimize aynı anda toplam 18 farklı spor branşında spor yapma imkanısağlayacak. Sporcu merkezimiz tamamlandığında günde en az bin 200 ila bin 500 arasında sporcumuza hizmet sunacak. Bu kapsamda çocuklarımızın yetenekleriniuygulayacağımız ölçme ve değerlendirme programları sayesinde keşfedeceğiz. Ayrıca şehrimize bir tesis inşa ederken gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak şiarıyla tesislerimizi çevreye ve doğaya karşı duyarlı üretmeye özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi ünvanını Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezine kazandırdık. Merkez kendi enerjisinin yüzde 90’ını çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde ederek yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlayacak.” diye konuştu.

MERKEZ DONANIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

23 bin 514 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı bulunan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde, 25 metreye 35 metre ve 25 metreye 12,5 metre ebatlarında 2 adet yüzme havuzu, hentbol ölçeğinde kapalı spor salonu, karate, judo, jimnastik, masa tenisi, güreş, satranç, tekvando, wushu, kickboks ve okçuluk branşlarına uygun spor salonları, fitness salonu, FİFA standartlarına uygun futbol sahası, Dünya Atletizm Birliği standartlarına uygun atletizm pisti, spor müzesi, spor mağazası, seminer salonu, VİP odası, kafeterya, idari birimler ve diğer ihtiyaç alanları yer alacak. Tesisin havuzlarında aynı anda 150 öğrenci yüzme eğitimi alabilecek.