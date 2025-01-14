Konya'da Selçuklu Belediyesi, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında belediye hizmet binasında kurduğu stant ile enerji tasarrufu ve verimliliğine dikkat çekti.KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemleri alanındaki çalışmaları ile büyük yatırımlara imza atarken enerji farkındalığı oluşturacak çalışmaların içerisinde de yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla belediye hizmet binasında kurulan tanıtım standı ile günlük yaşantımızda enerjinin verimli ve bilinçli kullanımı noktasında vatandaşlar bilgilendirildi.

Etkinlik boyunca standı ziyaret eden vatandaşların da termal görüntüleme kamerası ile ısı fotoğrafı çekilerek hafta dolayısıyla bir anı kalması sağlanıyor.

Enerji verimliliğinin hem çevrenin korunması hem de sürdürülebilir bir gelecek için giderek daha büyük bir önem kazandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, son yıllarda ülkemiz Cumhurbaşkanımızın vizyon ve liderliğinde enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve çevre dostu enerji kaynaklarının kullanılması noktasında başarılı çalışmalara imza attığını söyledi. Eğitim alanında yapımı devam eden Güzel Sanatlar Lisemize de GES panelleri bulunacağını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Yine Türkiye’nin ilk yeşil sertifikalı spor tesisi olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ni Konya’ya kazandırmak için çalışıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak enerjiyi milli bir politika olarak görüyor, bu noktada üzerimize ne sorumluluk düşüyorsa fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.