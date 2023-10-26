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Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğinde Yazır Mahallesi’ne kazandırılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yapım çalışmaları devam ediyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu’da ilçenin farklı noktalarına vatandaşların daha konforlu sağlık hizmeti sunulması amacıyla yeni tesisler kazandırılamaya devam ediliyor. Selçuklu Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi’ne kazandırılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi Binası yapımı devam ediyor.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi toplam 4699 metrekare alandan oluşacak. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi içerisinde 1 Adet Spor Salonu, 4 Gözlem ve Tedavi Odası, 1 Psikolog Odası, 1 Ekip Odası, 1 Sosyal Görüşme Odası, 1 Kütüphane, 9 Atölye, 1 Çok Amaçlı Salon, 1 Doktor Odası yer alacak.

Sağlıklı Hayat Merkezi’nde ise 1 adet Çok Amaçlı Salon, 1 adet Röntgen Odası, 1 Kan Alma Odası, 1 adet Mamografi Odası, 1 adet Laboratuvar, 2 adet Üreme Sağlığı ve Muayene Odası, 1 adet KETEM Odası, 1 adet Üreme ve KETEM Danışma Odası, 1 adet USG, 1 adet Gebe Sınıfı 1 adet Acil Müdahale Odası, 1 adet Fiziksel Aktivite Koçu, 2 adet Sigara Bırakma Odası, 3 adet Fiziksel Aktivite Alanı - Fizyoterapist, 1 adet Pedagog, 2 adet Diyetisyen, 1 adet Ağız ve Diş Sağlığı, 1 adet Ergoterapist, 2 adet Psikolog, 2 adet Sosyal Hizmet Odası, 2 adet Çocuk Gelişim Odası ve 1 adet Hasta Eğitim Odası ile vatandaşlara hizmet verecek.

BaSelçuklu için değerli bir sağlık yatırımını daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Selçuklu’da vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi noktasında ilçemizin hangi bölgesinde ihtiyaç varsa o bölge için projeler üretmeye devam ediyoruz. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzle imzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında Yazır Mahallemize Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Bizim için önemli olan bu projede tesislerimizin yapımı hızla devam ediyor. İnşallah yapım tamamlanmasıyla birlikte Selçuklumuz her kesimden insanımızın yararlanabileceği, sağlık hizmetini alabileceği yeni tesislere kavuşmuş olacak. Şehrimize ve ilçemize bu değerli yatırımın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.