Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin faaliyet planlarının önemli parçalarından bir tanesi olan ve bir gelenek haline gelen Halk Günü’nde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ilçe sakinlerini makamında ağırlayarak onları dinledi.KONYA (İGFA) - Hizmet planlamalarını ve yatırımlarını yaparken istişare kültürünü düstur edinen Selçuklu Belediyesi Halk Günü uygulamasıyla bu geleneğini devam ettiriyor. Çeşitli vesilelerle ilçe sakinleriyle bir arada olan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı makamında da Halk Günü Uygulaması aracılığıyla hemşehrileriyle bir araya geliyor.

Başkan Pekyatırmacı’nın Halk Günü’nde özel misafirleri de vardı. Selçuklu Özel eğitim Meslek Okulu öğrencilerini de kabul eden Başkan Pekyatırmacı, onlarla yakından ilgilendi ve Selçuklu Belediyesi olarak özel gereksinimli çocukların eğitimlerine katkı sunmak adına her zaman onların yanlarında olmaya gayret edeceklerini ifade etti.

Selçuklu’da hizmet kalitesinin ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla Halk Günü Uygulaması gibi vesilelerin son derece faydalı olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Halk Günü toplantıları birliktelik ruhuna uygun bir şekilde ilçeye değer katmaya devam eden bir çalışma ve ilçe sakinlerimizin fikir, öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinleyebildiğimiz bir uygulama. Selçuklu ilçemizde, belediye olarak vatandaşlarımızın düşüncelerini son derece kıymetli buluyor ve ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Selçuklu’yu daha ileriye taşımak, hemşehrilerimizin her alanda modern hizmetlerden faydalanabilmesini sağlamak ve mutlu bir Selçuklu tablosu çizmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizle her fırsatta “Halk Günü’nde” buluşuyor, hem birlikte Selçuklu için kafa yoruyoruz hem de bağlarımızı daha da kuvvetlendiriyoruz” diye konuştu.