Konya'da Selçuklu Belediyesi ilçenin yeşil dokusuna katkı sağlamak amacıyla Selahaddin Eyyubi Mahallesi’ne 200 bin metrekare alanda park kazandırıyor.KONYA (İGFA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde Yelda Koruluğu olarak bilinen alanda yaklaşık 200 bin metrekare alanda başlatılan şehir parkında yapım çalışması planlamalar doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.

İlk etabının tamamlandığı projenin ikinci etabı için Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yanı sıra Fen İşleri ve Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 25 bin 254 metrekare alanda çalışmalar sürüyor.

Projenin ikinci etabı 1,2 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolundan oluşacak. 1 adet oyun grubunun yer alacağı ikinci etapta ayrıca 50 adet bank yapılması planlanıyor.

Parke bordur çalışmasının devam ettiği alanda 1.etapda olduğu gibi kaya bahçeleri ve çiçek parterleri de yapılacak. 2.etap çalışmaları mevsim koşulları elverdiği sürece devam edecek.

Projenin 3. Etabı için de ekipler budama ve aydınlatma altyapı çalışmasına devam ediyor. 4 etap sonunda çalışmalar sonuçlandırıldığında içerisinde 5 km bisiklet yolu, 5 km koşu yolu, 3.2 km yürüyüş yolunun yer alacağı güzel bir alan daha Selçuklu’ya kazandırılmış olacak. Doğal ağaç dokusu, oturma alanları ve oyun gruplarıyla da zengin bir içeriğe sahip olacak park ile ailelerin yeşil doku içerisinde dinlenmeleri ve çocuklarıyla birlikte güzel zaman geçirmeleri amaçlanıyor. İçerisinde bisiklet yolunun da bulunacağı park bu yönüyle de Konya’da ilk olacak.