Konya'da Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Selçuklu sınırları içersinde yer alan tüm dış mahallelerde haşerelere karşı periyodik olarak ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu’da ilaçlama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha konforlu bir mevsim geçirebilmeleri adına şehir merkezinde sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına dış mahallelerde de devam ediyor. Bu çerçevede haşerelerin ortaya çıkardığı olumsuz şartların önlenmesi için ekipler ilaçlama çalışması yapıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Mart ayında başlattığı yabancı ot ve ağaç ilaçlama çalışmaları Ekim ayına kadar devam edecek. İlaçlama çalışmaları yabancı ot ilaçlama, ağaç ilaçlama olarak gerçekleştiriliyor. Yeşil alan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri de sineklere karşı ilaçlama çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüyor.

Şehir merkezinde olduğu gibi dış mahallelerde de ilaçlama çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu'da tüm hemşehrilerimizin sorunsuz bir yaz dönemi geçirmeleri için Selçuklu sınırlarımız içersindeki her mahallemizde ilaçlama çalışması yapıyoruz. İlaçlama çalışmalarında kullandığımız kimyasal maddelerin doğada yaşayan diğer canlılara zarar vermemesi için hassasiyet gösteriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilaçlama çalışmalarımızda hemşehrilerimizin de sağlığını düşünerek azami derecede dikkat ediyor. İlçe sınırlarımıza ait tüm yeşil alanlar, caddeler ve sokak aralarında tretuvar üstünde bulunan ağaçlar ve kamusal alanlarda (cami,okul, resmi kurumlar) bulunan ağaçlar aylık rutin ilaçlama programı dahilinde yapılıyor. Hemşehrilerimizin konforu için tüm önlemleri alıyoruz ve bu noktada hassasiyet göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

ŞEHİR MERKEZİ İLE DIŞ MAHALLELER DE AĞAÇLAR VE PARKLAR İLAÇLANIYOR

Parklar, ağaçlandırma sahaları ve yol kenarlarında bulunan ağaçlar ile çim alanların ilaçlamasını yapan ekipler, ağaçlardan üreyen haşerelerin rahatsızlık vermemesi için yoğun çaba sarf ediyor. İlaçlama çalışmalarında Tarım Bakanlığı tarafından onaylı zirai ürünler kullanılıyor.